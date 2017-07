The Evil Within 2 nous offre une nouvelle bande-annonce bien cauchemardesque

Dévoilé lors du dernier E3, The Evil Within 2 ne devrait pas trop tarder à s'installer dans nos PS4 puisqu'il sortira le 13 octobre prochain. Et il a l'air mortel.

The Evil Within, même s'il était loin d'être parfait, c'était quand même le retour aux affaires de Shinji Mikami, le papa de Resident Evil, dans le genre survival-horror qu'il a contribué à inventer. Lassé par la tournure action que prenait la saga de Capcom, Mikami s'est donc mis en tête de réinventer le genre pour nous rappeler ce que l'horreur veut dire. Et il faut bien avouer que ça fonctionnait plutôt très bien, un gameplay classique certes mais une très bonne gestion d'un inventaire famélique, un environnement visuel très perturbant et une expérience éprouvante.

Le mois dernier, nous apprenions l'existence d'un Evil Within 2, à l'occasion d'une bande-annonce impressionnante présentée à la dernière édition de l'E3. Cette fois, notre cher Sebastian Castellanos s'enfonçait encore plus dans les ténèbres, puisqu'on y parlait carrément de la mort de sa fille dans un incendie, de la culpabilité qui en découle et de son objectif dingue de l'arracher aux limbes en s'enfonçant dans une ville gangrénée par le mal où tout se qui bouge ne poursuit qu'un seul but : vous tuer.

Prévu sur PS4, Xbox One et PC pour le vendredi 13 octobre prochain, le jeu s'enrichit aujourd'hui d'une nouvelle bande-annonce encore plus cauchemardesque que la précédente, avec ses monstres grotesques, son ambiance à couper au couteau, ses petits clins d'oeil à Silent Hill et même à Twin Peaks. Bref, The Evil Within 2 c'est du lourd, ça promet énormément et on espère que Mikami et sa team auront corrigé les quelques maladresses du premier volume.

En tout cas, on a hâte.