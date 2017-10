The Evil Within 2 : gagnez (encore !) des jeux avec la 2ème étape de notre concours

C’est le 13 octobre prochain que The Evil Within 2 sortira sur PS4, Xbox One et PC. Pour célébrer l’arrivée de ce délicieux cauchemar, Bethesda et Ecran Large vous proposent de gagner des exemplaires du jeu.

Comment jouer ? Rien de plus simple.

Survival Horror à l’iconographie extrêmement riche, The Evil Within 2 est un véritable bréviaire d’influences cauchemardesques, et l’occasion était trop belle de vous proposer de tester vos connaissances en la matière. Depuis la semaine dernière et pendant encore 15 jours, nous vous dévoilerons une image du jeu, riche de références au cinéma de genre.

Pour participer, il vous suffira de vous rendre sur notre page Facebook ou sur Twitter, où vous retrouverez épinglé le post correspondant à l’image mystère de la semaine, et nous indiquer en commentaire à quelle autre œuvre elle rend hommage.

Trois semaines. Trois images. Trois jeux. Et on continue dès maintenant avec une nouvelle illustration. Que les meilleurs gagnent !

Alors ? Ce monstre vous rappelle-t-il quelque chose ?