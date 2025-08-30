Joaquin Phoenix en Batman : pourquoi le projet a été abandonné, selon le réalisateur

Joaquin Phoenix aurait pu jouer Batman pour Darren Aronofsky (Black Swan, Requiem for a Dream), qui explique pourquoi le film n’a jamais vu le jour.

Joaquin Phoenix a, sans aucun doute, l’une des plus belles carrières hollywoodiennes parmi les acteurs de sa génération. Dès les années 2000, il est devenu l’un des chouchous de M. Night Shyamalan Shyamalan (Signes, Le Village) et James Gray (The Yards, La nuit nous appartient, Two Lovers, The Immigrant). Depuis, il a aussi tourné plusieurs fois avec Paul Thomas Anderson (Inherent Vice, The Master) et Ari Aster (Beau is Afraid et le western contemporain très réussi Eddington). Son CV est long comme le bras, et c’est sans parler de son interprétation oscarisée du clown le plus célèbre de Gotham dans Joker de Todd Phillips.

Et même si Joker : Folie à deux a été un énorme bide, l’acteur reste un incontournable du cinéma américain. Mais sa carrière aurait pu prendre un tout autre tournant si, à la place de l’ennemi du justicier masqué, il avait interprété le Chevalier Noir lui-même. L’idée paraît folle mais Darren Aronofsky, qui devait réaliser le film, l’avait bien confirmée. Selon lui, le projet n’avait pas abouti faute de liberté artistique. Plus récemment, le cinéaste a précisé que son Batman aurait pu être une version totalement déjantée du héros de Gotham.

Le Prinze du crime

Dans le podcast Happy Sad Confused pour la promo de sa comédie Pris au piège actuellement en salles, Darren Aronofsky a parlé de son Batman Rated R (interdit aux moins de 17 ans non accompagnés) qui aurait pu voir le jour au début des années 2000. Et quand l’hôte lui demande si Joaquin Phoenix était bien prévu pour le rôle, le cinéaste répond, amusé :

« Oui, c’est vrai. Mais bon, pour l’anecdote, moi j’ai proposé Joaquin, et eux ils étaient branchés sur Freddie Prinze Jr. C’était un tout autre monde à l’époque, esthétiquement parlant. »

Légère différence de carrière entre les deux acteurs : l’un est connu pour ses rôles sombres et parfois fous, l’autre pour ses performances dans des teen movies et comédies romantiques des années 1990 (et il est revenu dans le navrant Souviens-toi… l’été dernier cette année). On comprend que le second corresponde un peu moins à l’univers d’Aronofsky.

Souviens-toi… les années 2000

Why so serious ?

Le cinéaste derrière Pi et Mother ! a donné un peu plus de précisions sur son Batman, adapté du Batman : Year One de Frank Miller, et on est passé à côté de quelque chose pour le moins unique, à des années-lumière du Dark Knight de Christopher Nolan sorti un peu plus tard. Et il explique aussi que tout ça était lié à The Fountain, qu’il cherchait absolument à concrétiser à l’époque :

« Nous avons co-écrit un scénario, mais ma stratégie sur ce projet, c’était que je voulais faire un film totalement fou, délirant, sur l’amour et la quête de la Fontaine de Jouvence. Et je me disais que, si j’étais sur Batman, ils me laisseraient peut-être le faire — ce qui s’est un peu produit, en quelque sorte. Mais je crois aussi que le Batman que Frank et moi avions pitché — ou écrit — était un film vraiment brut de décoffrage, sale, qui n’allait jamais vraiment… ça n’allait pas vendre des Batmobiles. Je pense que je n’étais pas le bon gars à ce moment. C’était Rated R… Je pense qu’il fallait d’abord qu’un monde entier de films de super-héros sorte et épuise le filon, avant qu’ils ne se tournent vers des films Rated R. »

Garder son Joker Batman pour plus tard

Darren Aronofsky aurait peut-être eu du mal à trouver son public et à « vendre des Batmobiles » à partir de son œuvre, mais cette description nous rend quand même curieux. Dommage que le studio ait voulu rester si sérieux. Et puis le résultat n’aurait pas pu être pire que Batman Forever de Joel Schumacher sorti quelques années auparavant.

Le cinéaste a encore failli tâter du super-héros par la suite puisqu’il devait réaliser Wolverine : Le Combat de l’immortel avec Hugh Jackman. Mais après un an de travail, il a claqué la porte, officiellement parce qu’il ne sentait pas de partir sur une production si longue, loin de sa famille. Qui y croit ?