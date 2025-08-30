Supernatural : l’énorme idée abandonnée qui aurait (trop) changé la série, selon les créateurs

Le showrunner des dernières saisons de Supernatural explique que la série a failli prendre un tout autre tournant.

C’est difficile de finir correctement une série. Rares sont celles qui, à l’image de Breaking Bad, Six Feet Under, The Leftovers, Better Call Saul ou Succession, ont réussi à maintenir l’excellence des débuts. Souvent, à cause d’ambitions trop grandes, de contraintes économiques ou simplement d’une inspiration lancinante, les séries s’étirent et finissent par perdre leur magie.

Rares sont les spectateurs qui ont tenu jusqu’au bout de The Walking Dead, dont la fin a été changée au dernier moment. Et d’autres séries du même niveau (Game of Thrones, Dexter, How I Met Your Mother et tant d’autres) ont déçu énormément de fans.

Parmi les séries majeures des années 2000 (et 2010), Supernatural occupe une place de choix. Avec quinze saisons au compteur, l’histoire des frères Winchester a eu un certain succès. Pourtant, les dernières saisons ont grandement perdu en qualité… jusqu’à une conclusion vraiment questionnable. Car oui, la fin de Supernatural est une petite abomination. Mais selon le showrunner du « grand final », Andrew Dabb, d’autres pistes — encore pires — auraient pu voir le jour et ruiner la série bien plus tôt.

SOS Supernatural

Dans un entretien avec Tvinsider, Andrew Dabb a révélé tout un tas de projets qui ont failli voir le jour dans la série. Difficile de savoir s’ils l’auraient sauvée de cette fin compliquée, parce que ces idées ne sont pas particulièrement attirantes, surtout la plus grosse :

« Ça aurait été super de voir Sam et Dean vieillir et devenir des genres de mentor pour les autres. Il y a une intrigue dont on parlait souvent mais qu’on n’a jamais faite : Sam et Dean décident de se montrer au grand jour. En gros, ils balancent un message d’intérêt public : « Les monstres existent. Si vous voyez quelque chose débarquer dans votre ville, c’est un monstre. On ne peut pas être partout, alors on fait passer le mot. » Ça aurait complètement chamboulé la série, et d’une façon un peu étrange. Mais j’ai toujours pensé qu’ils auraient dû le faire. Partager quelques infos, faire circuler. Mais bon, logistiquement, c’était un peu compliqué pour la série. »

Quand on t’appelle pour te pitcher un énième concept foireux

Supernaze

Pas certain que cette proposition ait été brillante en effet, et la série aurait dû gérer un grand changement d’échelle. Dabb hésitait à balancer cette idée à la fin d’une saison pour intégrer un gros twist et préparer la suivante :

« Tout à coup, Sam et Dean auraient été connus dans le monde entier. Mais je pense que ça aurait en fait détruit la série. Ça n’aurait rien donné de bon, et c’est une des raisons pour lesquelles on ne l’a pas fait.”

Il a aussi révélé que des discussions avaient été entamées pour faire revenir l’Antéchrist « d’une autre manière », ce qui ne s’est pas fait non plus. De même pour son projet d’élargir la série à l’international :

« C’est une série sur l’Amérique et l’americana. Ça ne colle pas vraiment à son ADN. On a déjà tenté le coup avec les Hommes de Lettres britanniques [dans les saisons 11 et 12], pas forcément notre réussite la plus éclatante si on est honnête… mais j’aurais aimé pousser ça encore plus loin. »

« On oublie ça à jamais ? » « Deal »

On se serait en effet passé de l’intrigue sur les Hommes de Lettres. Malheureusement, Supernatural restera un immense gâchis, et une série qui a perdu en intérêt au fil des saisons. Pour beaucoup de spectateurs, c’est d’ailleurs Andrew Dabb qui est l’architecte de cette chute, à la manière de David Benioff et D.B. Weiss pour la conclusion tant décriée de Game of Thrones. Mais il y a probablement plus d’une personne à blâmer pour ce désastre…