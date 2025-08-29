Le meilleur rapport qualité-prix du moment ? XGIMI choque ses clients en bradant l’un de ses meilleurs projecteurs

Apprécié pour son gabarit compact ainsi que ses nombreuses fonctionnalités, le projecteur XGIMI Elfin Flip est à prix réduit chez Son-Vidéo.

Pour profiter des dernières semaines de cette saison estivale, nombreux sont ceux qui font le choix d’investir dans un mini-projecteur plutôt qu’un appareil fixe pour regarder des films en extérieur. Il faut dire que ces appareils compacts sont très faciles à transporter, et que leur autonomie leur permet de diffuser toutes sortes de programmes dans tout type d’environnement (à condition que la luminosité ambiante soit assez faible).

Parmi les modèles qui se distinguent dans ce secteur, difficile de ne pas mentionner l’excellent Elfin Flip de XGIMI qui profite justement d’une superbe remise de 30% chez Son-Vidéo. Coup d’œil sur ce mini projecteur qui pourrait bien devenir la star de cette fin d’été.

Le vidéoprojecteur XGIMI Elfin Flip à 279 € : pourquoi c’est un bon plan ?

Alors qu’il est vendu à 399 € le reste de l’année, le XGIMI Elfin Flip bénéficie d’une promotion exceptionnelle de 30% pour chuter à 279 € sur le site de Son-Vidéo. Le genre d’offres qui ne se présentent pas tous les quatre matins, et qui ne va malheureusement pas durer.

Dans le même temps, il faut savoir que ce vidéoprojecteur a reçu de nombreux avis positifs avec une très bonne moyenne de 4,7/5 (parmi plus de 160 avis sur Google). Et c’est tout à fait compréhensible au vu de ses nombreux atouts face à la concurrence.

Un design unique en son genre.

Quelles sont les principales qualités du vidéoprojecteur XGIMI Elfin Flip ?

Si le projecteur XGIMI Elfin Flip est aussi apprécié des utilisateurs à l’heure actuelle, c’est notamment grâce à son design soigné et minimaliste qui rentrera très facilement dans une valise. De plus, la marque chinoise a pensé à inclure une poignée de transport qui fait également office de support ajustable à 150°. Pratique.

Une fois rangé, il se fond dans le décor tel un caméléon.

Pour faciliter son installation, l’Elfin Flip dispose aussi d’une ribambelle d’options de réglages automatiques telles que l’alignement intelligent de l’écran et la correction de la distorsion du trapèze. Une aubaine pour le novices en la matière, d’autant plus que l’image peut atteindre les 150 pouces (381 cm de diagonale) et offrir une belle définition Full HD.

De plus, les gamers seront certainement ravis d’apprendre que ce mini-projecteur inclut un mode faible latence pour offrir une fluidité optimale en toutes circonstances. Sans oublier sa compatibilité avec HDR10 pour élargir la plage dynamique et afficher des couleurs d’un réalisme bluffant.

Bien que sa luminosité de 400 lumens ISO soit un peu juste pour une utilisation en plein jour ou dans une pièce très éclairée, elle sera largement suffisante pour des sessions de cinéma nocturnes. Les amateurs de films et séries auront d’ailleurs accès à une interface XGIMI OS pour accéder à la plupart des plateformes de streaming, tandis que sa connectique fournie (HDMI, USB…) permettra de le relier à divers périphériques externes.

Et pour terminer, il faut noter que l’Elfin Flip intègre un système audio de 2 x 3 W avec un son spatialisé grâce à la prise en charge de Dolby Digital et Dolby Digital Plus. Néanmoins, il y a fort à parier que les audiophiles les plus exigeants se tourneront plutôt vers de vraies enceintes de home-cinéma.

Plus que quelques jours avant la rentrée… Il serait dommage de ne pas en profiter.

En conclusion, le projecteur XGIMI Elfin Flip s’adresse principalement aux cinéphiles et aux gamers qui rêvent de savourer leurs programmes favoris en extérieur. Avec son design ingénieux, son image Full HD de 150 pouces ainsi que ses nombreuses fonctionnalités pour le divertissement, il sera parfait pour improviser des séances de cinéma sur le lieu de vacances. Cerise sur le gâteau : son prix a rarement été aussi bas qu’à l’heure actuelle.