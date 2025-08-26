800 € de réduction : XGIMI piétine le tarif de ce superbe vidéoprojecteur 4K pour la rentrée

Reconnu comme l’un des meilleurs vidéoprojecteurs dans sa catégorie, le XGIMI Horizon Ultra se retrouve à un prix ultra attractif chez Son-Vidéo.

Nombreux sont les cinéphiles qui rêvent secrètement d’installer un vidéoprojecteur dans leur salon pour remplacer leur TV, afin de retrouver l’ambiance si particulière d’une vraie salle de cinéma. Néanmoins, tous n’ont pas forcément le budget nécessaire pour s’offrir un modèle de qualité et savourer leurs programmes favoris de jour comme de nuit…

Heureusement, la rentrée marque souvent le retour des promotions et le fabricant XGIMI ne fait visiblement pas exception à la règle. En effet, il vient de pulvériser le prix de son excellent projecteur 4K Horizon Ultra qui chute quasiment de moitié chez Son-Vidéo. Coup d’œil sur ce modèle parfait pour des séances de cinéma à la maison.

Le vidéoprojecteur XGIMI Horizon Ultra à 1 099 € : pourquoi c’est un bon plan ?

D’ordinaire commercialisé à 1 899 €, le projecteur XGIMI Horizon Ultra bénéficie d’une remise exceptionnelle de 42 % chez Son-Vidéo et se retrouve donc à « seulement » 1 099 € en ce moment. Autant dire qu’à ce prix-là, les stocks risquent de se vider à vitesse grand V.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que ce modèle a reçu une note quasi parfaite des clients avec une moyenne de 4,9/5 sur le site de Son-Vidéo. Sans oublier les nombreux éloges de médias spécialisés, qui saluent notamment sa polyvalence et ses performances remarquables.

Quels sont les plus grands atouts du projecteur XGIMI Horizon Ultra ?

Cela fait bien des années que la marque XGIMI a su s’imposer comme l’un des leaders sur le marché des vidéoprojecteurs, avec une croissance qui a de quoi effrayer ses concurrents (comme nous l’avons vu dans notre dossier sur les meilleurs fabricants en 2025). Le Horizon Ultra est d’ailleurs l’un des meilleurs exemples de ce qui fait sa renommée, puisqu’il peut notamment compter sur sa très belle image 4K HDR (par wobulation) qui peut atteindre 5 mètres de diagonale.

Tel un caméléon, le XGIMI Horizon Ultra s’adaptera sans effort à son environnement.

De plus, le constructeur chinois n’a pas lésiné sur les moyens en ce qui concerne le design de ce projecteur avec des finitions très soignées (cuir vegan, tissu) dans un format compact qui se range très facilement. Et malgré son gabarit modeste, le XGIMI Horizon Ultra offre une luminosité de 2 300 lumens ISO qui sera suffisante pour le visionnage de films et séries en plein jour, comme nous l’avions constaté lors de notre test en décembre 2023.

Pour faciliter l’accès aux différentes plateformes de streaming, ce vidéoprojecteur intègre aussi une interface Android TV qui comporte – entre autres – des services de VOD comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Video. Sans oublier la fonction Chromecast incluse, toujours très pratique pour diffuser des programmes sans fil depuis une tablette ou un smartphone.

Au niveau de la connectique, il y a là aussi de quoi faire avec plusieurs ports HDMI (dont un qui prend en charge l’eARC) pour projeter des contenus 4K 60 Hz, ainsi que deux ports USB. Les gamers peuvent donc avoir le sourire, car ils pourront y relier leur console de jeux sans effort.

Et pour terminer, il serait dommage de ne pas mentionner sa section audio Harman Kardon avec ses deux haut-parleurs de 12 watts chacun, ainsi que sa compatibilité Dolby et DTS pour favoriser l’immersion des spectateurs. Elle n’offre certes pas le rendu de vraies enceintes de home-cinéma, mais sa qualité reste plus qu’honorable.

Petit par la taille, mais grand par les capacités.

En conclusion, le vidéoprojecteur XGIMI Horizon Ultra est un modèle parfait pour les cinéphiles à la recherche d’un appareil discret pour leur salon, mais capable de leur offrir une image 4K très lumineuse avec de nombreuses options de réglages automatiques. Bien que le contraste ne soit pas son point fort, il se rattrape parfaitement avec une très bonne gestion des couleurs et des contenus HDR ainsi qu’une connectique fournie et un rapport qualité-prix quasi imbattable à l’heure actuelle.