The Boys saison 4 : la scène post-générique annonce le retour d’un personnage majeur

La scène post-générique du dernier épisode de la saison 4 de The Boys nous prépare au retour d’un personnage majeur de la série d’Amazon. Attention spoilers !

Amazon a présenté ses excuses pour les scènes violentes de l’épisode final de la saison 4 de The Boys, et on peut dire qu’ils ont eu raison. Cette nouvelle partie de la série d’Eric Kripke s’est en effet terminée dans le sang et la trahison, sans compter la transformation de Butcher, l’enlèvement de certains membres des Boys et la préparation de l’armée de Supes d’Homelander. Un programme sympathique, qui prévoit encore pas mal de moments épiques pour la prochaine saison qui sera également la dernière.

La saison 4 de The Boys, qui contient d’ailleurs une référence à Deadpool, a aussi dévoilé une scène post-générique à la manière d’un Marvel, même si ce n’est pas le côté parodique qui prédomine cette fois-ci. Cette séquence nous a ainsi révélé le retour d’un personnage majeur de l’univers pour la saison 5, et là encore, ça annonce du lourd pour la suite.

Qu’est-ce qu’ils ont encore fait ?

The (Soldier) Boys

La scène post-générique du dernier épisode de The Boys nous montre donc Homelander retrouvant Soldier Boy (Jensen Ackles) endormi dans un tube en verre. Pour rappel, Soldier Boy, une sorte de Captain America machiavélique, était le tout premier super-héros de Vought et le leader de l’équipe Payback qui a précédé les Seven.

Il a ensuite été trahi par son équipe et envoyé en Russie où il a été congelé pendant plusieurs dizaines d’années, avant d’être libéré par les Boys. À la fin de la saison 3, il affrontait Homelander (dont il est le père biologique) aux côtés de Butcher, mais était finalement arrêté par les deux rivaux après qu’il a tenté de faire du mal à Ryan (qui est donc son petit-fils, oui c’est un malade).

Dites-moi, il est en quelle matière votre bouclier ? C’est pour un pote

Ces « retrouvailles » entre les deux super-héros les plus puissants du monde laissent donc supposer que Soldier Boy fera peut-être partie de l’armée d’Homelander dans la saison 5. Toutefois, il faut garder en tête la psychologie du personnage de Jensen Ackles qui, comme on a pu le voir dans la saison 3, ne voulait pas être dirigé par qui que ce soit. Il était également atteint de trouble de stress post-traumatique à cause des expériences subies en Russie, et pouvait littéralement exploser à tout moment.

Quoi qu’il en soit, la présence de Soldier Boy dans l’ultime saison de The Boys rajoute un facteur inconnu extrêmement intéressant qui pourra être utilisé de diverses manières. Il faudra néanmoins patienter pas mal de temps avant de voir de quoi il en retournera, mais on peut d’ores et déjà être sûr que ça vaudra le coup.