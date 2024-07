The Boys saison 4 : Amazon présente ses excuses pour des scènes violentes de l’épisode final

Comme attendu, le dernier épisode de la saison 4 de The Boys est particulièrement violent et provocateur, peut-être même un peu trop au regard de l’actualité américaine.

Faites semblant d’être surpris.e : The Boys se moque ouvertement de l’actualité nord-américaine, et plus précisément de l’actualité politique du pays de l’Oncle Sam. Avant même le début de la saison 4, la série, un peu à la manière de South Park, s’était forgé une solide réputation de sale gosse qui fait des doigts d’honneur à tout et tout le monde. Toutefois, les critiques vont davantage dans la même direction depuis le début de cette avant-dernière saison.

En effet, ce qui pouvait encore être perçu comme du sous-texte a pris une place majeure dans le scénario, au point où le showrunner Eric Kripke et The Boys ont étaient accusés de devenir wokes… Malheureusement pour la série, si elle s’applique à coller aux débats publics et préoccupations politiques du moment, c’est cette fois la réalité qui a dépassé la fiction, non sans inquiéter Amazon Prime Video.

Attention, spoilers sur la saison 4 de The Boys

Plutôt politique

The Boys : Disclaimer

Pour resituer le contexte : le 11 juillet dernier, l’épisode 7 de The Boys a été diffusé avec comme intrigue principale la tentative d’assassinat contre le nouveau président des États-Unis, fraîchement élu. La série a l’habitude de malmener ses personnages, notamment ses hommes et femmes politiques (Neuman, Singer…), qui sont tour à tour massacrés, critiqués et humiliés, psychologiquement et/ou physiquement, donc cette partie du scénario n’avait rien de bien particulier par rapport à une autre. Et on ne spoilera pas, mais disons simplement que l’épisode 8, sorti ce 18 juillet, conserve le même cap.

Sauf qu’entre le 11 et le 18 juillet, il y a eu le 13 juillet et la vraie tentative d’assassinat contre Donald Trump, actuellement candidat à la Maison-Blanche et ex-président des États-Unis. Cette attaque s’est soldée par un échec, mais a tout de même fait une victime et deux blessés graves. Pour éviter tout malentendu ou polémique, la plateforme Amazon Prime Video a donc préféré prendre les devants en partageant sur les réseaux sociaux un communiqué en amont de la diffusion.



« Le final de la saison de The Boys contient des scènes de violence politique fictives, que certains téléspectateurs pourraient trouver dérangeantes, en particulier à la lumière des blessures et des pertes de vie tragiques subies lors de la tentative d’assassinat de l’ancien président Trump. The Boys est une série fictive et la saison 4 a été tournée en 2023. Toute scène ou intrigue similaire à ces événements réels est une coïncidence et n’est pas intentionnelle. Amazon, Sony Pictures Television et les producteurs de The Boys rejettent, dans les termes les plus forts, toute forme de violence dans le monde réel. »

Les 4 saisons de The Boys sont toutes disponibles en intégralité sur Amazon Prime Video. La série anti-héroïque reviendra à une date encore inconnue sur la plateforme pour une cinquième et ultime saison, qui devrait prendre un tournant encore plus politique. En espérant cette fois qu’on reste dans la satire et que le réel ne s’en inspirera pas trop.