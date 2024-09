The Boys saison 5 : le casting s’agrandit pour la fin de la série Amazon

La série The Boys d’Eric Kripke sur Amazon Prime Video prépare sa saison 5, et le casting va accueillir un célèbre rappeur.

The Boys reste l’un des plus gros succès d’Amazon. C’est pourquoi après la saison 1 de Gen V et la série d’animation The Boys présentent : Les Diaboliques, la plateforme développe d’autres spin-offs, surtout en vue de la fin de la série mère avec sa saison 5. On peut notamment citer Vought Rising, la série sur Soldier Boy et Stormfront, qui sera une sorte de LA Confidential super-héroïque.

Mais pour le moment, c’est cette dernière saison de The Boys annoncée en juin qui fait le plus parler d’elle, notamment avec les spéculations autour de son scénario. Eric Kripke, le showrunner de la série, a annoncé que The Boys saison 5 pourrait tuer tout le monde. Si beaucoup devraient se transformer en chair à saucisse, il y aura toujours besoin de nouveaux personnages. Justement, un nouvel acteur vient de rejoindre le casting.

Qui est prêt à se faire taper dessus ?

Daveed Diggs : him and The Boys

C’est l’acteur et rappeur du groupe Clipping, Daveed Diggs, qui vient de se rajouter au casting de la saison 5 de The Boys. Une annonce plutôt excitante pour celui qui s’est dans les rôles de Thomas Jefferson et du Marquis De La Fayette dans la comédie musicale Hamilton, aux côtés de Lin-manuel Miranda. Sa performance dans la troupe lui a d’ailleurs valu un Tony Award en 2016.

Depuis, il s’est fait remarquer dans des films indépendants comme Wonder de Stephen Chbosky, et sur Netflix avec Velvet Buzzsaw, où il a joué aux côtés de Jake Gyllenhaal, Toni Collette et John Malkovich.

Daveed Diggs, ici dans Snowpiercer

Mais surtout, Diggs s’est fait une place de choix dans l’univers des séries. On peut penser à la série musicale Netflix de Baz Luhrmann The Get Down, mais surtout à Snowpiercer, dans laquelle il tient le rôle principal d’André Layton. On ne sait pas encore quel personnage il incarnera dans The Boys, mais il s’agira d’un rôle récurrent et important pour cette ultime saison.

Logiquement, cette dernière fournée d’épisodes débarquera pour 2026, donc il va falloir encore se montrer patient. Pour la saison 2 de Gen V et la saison 1 du spin-off The Boys : Mexico il faudra également attendre, mais un peu moins. Elles devraient arriver courant 2025 sur la plateforme.