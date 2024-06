The Boys saison 4 : déjà la meilleure saison de la série anti-héroïque d’Amazon ?

Les trois premiers épisodes de la saison 4 de The Boys sont disponibles sur Amazon Prime Video, et c’est un début plutôt encourageant.

Après le spin-off Gen V, qui était une belle surprise, The Boys est de retour sur Amazon dans une saison 4 qui doit combler, a priori, les lacunes de la précédente. La série d’Eric Kripke, tirée des comics de Garth Ennis et Darick Robertson, n’a pas perdu son ton satirique et sa soif de sang, mais semble enfin prendre une direction claire, principalement en ce qui concerne Le Protecteur (Antony Starr) et Billy Butcher (Karl Urban).

Alors, après les îles à partouzes, les sashimis de baleine, les influenceurs nazis, les phallus géants et les bébés lasers (pardonnez l’enchaînement douteux), cette nouvelle saison de The Boys serait-elle celle de la maturité ? C’est en tout cas ce que suggèrent les trois premiers épisodes sortis ce 13 juin 2024. ATTENTION : SPOILERS !



TOUT EST DE VAUGHT FAUTE

Il suffit de voir un commando de clones débarquer la bite à l’air dans un mariage ou ce même commando de clones se bouffer les fesses à la queue leu leu pour constater que The Boys revient en forme. Comme dans les trois premières saisons, le ton est toujours farouche, l’humour crapoteux, l’esprit mal placé et l’énergie chaotique, tandis que la satire politique a balayé les quelques miettes de subtilité qu’il restait dans la série. Et tant mieux.

Maintenant que le Protecteur est parti en campagne aux couleurs (notamment capillaires) d’un certain milliardaire et ex-président républicain, certains ont été tentés de coller l’étiquette « woke » à la série d’Eric Kripke, à croire que les premières saisons avaient un message trop ambigu… La meilleure réponse possible : faire beugler « les wokes auront beau jaser, les anges vont chanter » à un faux Jésus dans un spectacle Vought on Ice, et faire s’entre-tuer tout ce beau monde dans un mouvement de panique.

Make America fucked again

Comme l’a martelé le showrunner quelques jours avant le début de la saison 4, The Boys ne prend aucune pincette quand il s’agit d’exprimer des opinions, a fortiori politiques. La série ne rigole pas avec les fachos, mais se moque d’eux, et le fait ici en se tapant fort sur les cuisses. Les Super et Vought ne sont plus les principales cibles des railleries et humiliations. Leurs sbires (employés et partisans) ont désormais une cible dans le dos, le but étant de tendre un miroir à peine déformant à la frange la plus radicale de l’Amérique trumpiste.

Ce sont donc les méchants et débiles profonds clairement identifiés comme tels qui ont les pires immondices en bouche, qu’il s’agisse de recracher les posts FB complotistes de QAnon, de régurgiter les théories farfelues sur les réseaux de démocrates satanistes et pédophiles, ou de ruminer sur l’adrénochrome, et le danger de la transidentité ou de la vaccination (avec des tacles contre J.K. Rowling ou Johnny Depp pour jeter un briquet dans le jerricane).

On aime déjà les détester

Bref, The Boys prend plaisir à chatouiller les narines de ceux qui voient encore le Protecteur comme un anti-héros et parlent du « wokisme » et des vaccins comme du mal du siècle.

Toutefois, l’autre côté n’est pas immaculé non plus. Après avoir poussé l’ambiguïté des Boys (Butcher le premier), la série a tout l’air de vouloir écorcher ses têtes d’anges, à commencer par Annie, dont il était difficile de soupçonner le passé peu reluisant. En espérant toutefois que ces révélations ne seront pas qu’une simple parenthèse et offriront plus de contraste au personnage. Il est aussi agréable de voir que la série réussie toujours aussi bien à rendre détestable des personnages qu’on aurait eu envie d’apprécier, Sister Sage en tête.

Bad boys and girls

LES SALES GOSSES ONT GRANDI

Après le volte-face de Ryan à la fin de la saison 3, le début de la saison 4 revient sur ses pas et redéfinit enfin ce personnage qui jusqu’ici paraissait plus encombrant qu’autre chose. Exit donc le mini-psychopathe en puissance, et bienvenu au pré-ado complètement paumé qui doit échapper aux griffes de son père. Non seulement le fils de Becca s’impose comme le nouveau cœur émotionnel du récit (même si Frenchie et Kimiko ne restent pas loin), mais il permet également à Butcher de trouver sa voie après trois saisons d’errance.

Après avoir entrelacé leurs intérêts dans la précédente saison, et établi que le leader déchu des Boys et le Protecteur se ressemblaient plus qu’ils ne voulaient bien l’admettre, la saison 4 les font emprunter des chemins opposés. Le premier avance vers Ryan, le second vers son propre reflet étant donné qu’il ne peut pas aimer, transmettre, faire confiance, ni même protéger.

Le dommage collatéral

Il est aussi agréable de voir que les épisodes savent se poser entre deux gerbes de sang pour aborder des sujets moins vastes que « le monde est fou, we live in a society », comme la dépression et le post-partum, la saison étant, a priori, placée sous le signe de la crise existentielle, qu’on parle des personnages ou de la série en elle-même.

Les trois premiers épisodes de la saison 4 de The Boys sont d’ores et déjà disponibles sur Amazon Prime Video