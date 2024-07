The Boys saison 4 : critique antifasciste sur Amazon Prime Video

À lire aussi Notre critique des premiers épisodes de la saison 4 de The Boys

In Vought We Trust

La première saison de The Boys s’amusait surtout à parodier et pervertir l’imagerie et l’imaginaire des super-héros (tout en égratignant le soft-power et le corporatisme américain), mais la série, comme les Sept et Vought International, ont pris un tournant résolument politique en briguant une place à la Maison-Blanche et en revendiquant leur hard power. Évidemment, The Boys se moque toujours de l’industrie cinématographique, ici en raillant le MCU et les annonces en grande pompe de Kevin Feige, mais s’attèle davantage à tendre un miroir à une Amérique fracturée, en pleine crise identitaire et démocratique.

Si Stormfront et le Petit Soldat étaient des réminiscences du fascisme, le Protecteur et Sage en sont la parfaite réincarnation.

Les agentes du chaos

Les saisons 2 et 3 voulaient élargir la fenêtre d’Overton, la saison 4 promettait donc de l’exploser. Et là-dessus, la promesse est tenue. Plus que de se payer la tête des complotistes, antisémites, racistes, transphobes, misogynes (etc…) en reprenant sans trop d’exagération leurs discours les plus abracadabrantesques, The Boys a la bonne idée de ne pas les marginaliser ni d’en faire de simples bêtes de foire, mais au contraire une inquiétante force de frappe.

Ce qui était impertinent et grotesque devient donc fatalement perturbant et anxiogène, encore plus au regard de l’actualité américaine, voire mondiale. Ce glissement de ton ne concerne pas seulement la toile de fond politique, mais l’ambiance générale et par extension notre ressenti. Par exemple, la saison enchaîne les scènes de ménage entre The Deep et son poulpe, en jouant sur le décalage comique de cette situation a priori légère et anecdotique… jusqu’à ce que le Super laisse agoniser sa petite-amie dans ce qui s’apparente à un féminicide que les précédents épisodes préfiguraient sous le ton de la vanne.

On a les héros qu’on mérite

WORLD WAR III

La saison 4 pointe du doigt l’instrumentalisation des peurs et des frustrations du peuple à des fins politiques, et serait même un parfait tuto pour dictateur et dictatrice en herbe. Etape 1 : faire miroiter un idéal national, surmédiatiser ses prises de positions radicales, désigner un groupe comme le responsable de tous les maux (ici les « wokes ») et promettre de régler un problème qu’on a soit-même créé.

Etape 2 : s’assurer du soutien des riches, lever une armée et exploiter les failles constitutionnelles à son avantage. Etape 3 : tuer ou enfermer dans des camps les opposants politiques et prendre le pouvoir. Ce discours plutôt pertinent est cependant affaibli par une autre sous-intrigue moins avancée : le virus développé dans Gen V qui pourrait génocider les super-héros, et donc tuer le Protecteur et ses sbires.

À lire aussi Notre critique de Gen V

« Moi, j’aime bien les thons »

Histoire de tirer le bouquet final dans la saison 5, la saison 4 fait des saltos arrière pour avancer, et ne trouve rien de mieux que de détruire ce fameux virus pour gagner du temps. Même si le dilemme de Butcher en lui-même est intéressant (quoique cliché au possible quand il implique Becca et Kessler), et renvoie intelligemment aux interrogations morales quant au largage de la bombe atomique, la saison aurait gagné à limiter les demi-tours, que ce soit avec moins d’épisodes ou moins de sous-intrigues qui finissent dans un cul de sac. C’est le cas de la peur de vieillir du Protecteur, qui n’était visiblement qu’un prétexte pour inclure un bocal à poils pubiens blancs dans le scénario, avant que celui-ci enchaîne sur un autre traumatisme.

L’impression de tourner en rond est donc toujours là, que ce soit avec Kimiko et Frenchie qui doivent encore et toujours affronter leur passé, la dualité de Butcher qui est toujours rongé entre son désir de sauver Ryan et celui de se venger du Protecteur (les deux n’étant plus compatibles) ou Ryan qui est toujours tiraillé entre deux figures paternelles et se retrouve au même point qu’à la fin de la saison 3.

Toujours soigner ses entrées

Quant à Hughie et Annie, ils ont encore des problèmes de couple, mais parviennent à évoluer chacun de leur côté, indépendamment l’un de l’autre, ce qui colle au cliffhanger et devrait être mis à profit dans la suite. Du moins on l’espère, sinon que de temps perdu…

Et parce qu’il faut bien broder et trouver de quoi remplir les huit épisodes de plus d’une heure chacun, la saison va jusqu’à déterrer Mallory et Stan Edgar pour les renterrer aussitôt. Reste ce passage à la ferme des animaux shootés au Composé V, qui ne sert à rien, mais qui est suffisamment drôle et Z pour exister, contrairement à l’interminable séquence BDSM dans la bat cave de Tek Knight. Les choses sérieuses, les vraies, devront donc encore attendre, mais après 4 saisons, le feu d’artifice tant repoussé a tous les risques de finir en pétard mouillé.

Les 8 épisodes de la saison 4 de The Boys sont tous disponible sur Amazon Prime Video