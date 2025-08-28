« À quoi ça sert ? » : la série Harry Potter gentiment taclée par le réalisateur des films

Les Animaux Fantastiques 4 semble clairement mort , et tant pis pour la suite des aventures de Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne). A la place, l’univers va se replier sur lui-même et repasser la case départ. Le studio prévoit en effet de réadapter entièrement la saga littéraire, mais cette fois en série .

Même si la saga de films n’est terminée que depuis 2011, ce n’était qu’une question de temps avant que Harry Potter soit réactualisé , et tente de s’ouvrir à un nouveau public (celui qui n’a pas grandi avec ces adaptations), en plus d’attirer les nostalgiques dans ses filets. La Warner a d’abord voulu étendre l’univers dès 2016 avec les spin-off et prequels Les Animaux Fantastiques , qui n’ont pas fonctionné comme escompté côté critique et box-office.

Le réalisateur des deux premiers films Harry Potter , Chris Columbus , s’interroge sur l’utilité de la prochaine série HBO Max. Et on le comprend.

Après avoir été respectivement incarnés par Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, Harry, Ron et Hermione seront cette fois joués par Dominic McLaughlin, Alastair Stout et Arabella Stanton. Le tournage de la saison 1 est en cours au Royaume-Uni et quelques photos ont déjà été dévoilées, ce qui a d’ailleurs fait réagir le réalisateur Chris Columbus, derrière Harry Potter à l’école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets.

Un peu de polynectar et le tour est joué

Déjà un détraqueur de la série

En juillet dernier, une photo de l’acteur Nick Frost en costume d’Hagrid a été dévoilée dans la presse, ainsi qu’une autre de Dominic McLaughlin dans sa tenue de sorcier. Sans grande surprise, ce sont les copies conformes des personnages incarnés par Robbie Coltrane et Daniel Radcliffe au cinéma, ce que regrette justement Chris Columbus.

« J’ai vu les images, et il [Nick Frost] porte exactement le même costume que celui qu’on a designé pour Hagrid. Une part de moi se demande, à quoi ça sert ? Je pensais que tout allait être différent, mais c’est plutôt la même chose. Tout sera pareil. C’est très flatteur pour moi, parce ce que c’est exactement le même costume d’Hagrid que celui qu’on a fait, donc il y a aussi une part d’excitation. Je suis impatient de voir ce qu’ils vont en faire. D’un autre côté, c’est une impression de déjà-vu, partout. » (The Rest Is Entertainment)

Dès le départ, la promesse de HBO était d’adapter plus fidèlement les livres que dans les films, avec forcément plus de temps et d’espace consacré à chaque tome (une saison pour chacun d’entre eux). Le plan comporte sept saisons, dont la diffusion sera étalée sur près de 10 ans, si tout se passe comme prévu. Mais c’est bien la seule plus-value qui a été mise en avant, donnant presque l’impression que le public aura droit à un gros bonus par rapport aux films plutôt qu’à une ouvre à part entière.

Comme un air de déjà-vu

A priori, l’idée n’est pas de prendre des libertés, encore moins de parti pris artistique ou narratif, mais bien de décalquer la saga littéraire, sans risquer de froisser l’audience avec un peu d’originalité ou de nouveauté. Alors même que la qualité d’une adaptation ne dépend pas seulement de sa fidélité au matériau de base. Et la fidélité à une œuvre originale ne peut pas non plus se résumer à du simple mimétisme visuel.

Pour l’instant, HBO Max n’a dévoilé aucune date de sortie pour la série Harry Potter, mais celle-ci devrait arriver sur la plateforme courant 2027.