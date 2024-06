The Boys saison 4 : les premiers avis sont tombés pour le retour de la série de super-héros d’Amazon

Les premiers avis sur la saison 4 de la série The Boys sur Prime Video sont là, et ça s’annonce toujours aussi barré.

La série adaptée des comics de Garth Ennis et Darick Robertson, et chapeautée par Eric Kripke sur Amazon, a tout retourné en 2019 avec sa première fournée d’épisodes. En pleine frénésie Marvel, elle a eu l’effet d’un petit vent de fraîcheur sanglant avec son humour et sa violence décomplexée. Le succès a été immédiat, si bien qu’elle a donné naissance à deux spin-off (The Boys : Diabolical et Gen V), devenant d’une certaine manière ce MCU qu’elle moquait au départ.

Autre possible point commun : la série s’est ensuite un peu essoufflée, et a divisé le public au fil des saisons.

L’histoire pouvait donner l’impression de stagner, et les fans ont commencé à avoir peur que The Boys s’étire trop longtemps, comme une certaine Supernatural avec ses 15 saisons (elle aussi créée par Eric Kripke). Mais récemment, on a appris que la saison 5 de The Boys serait la dernière, rassurant un peu tout le monde, et faisant grandir la hâte pour la saison 4.

Justement, l’embargo est tombé pour les nouveaux épisodes se passant dans l’univers du Protecteur et de Butcher, et les premiers avis côté USA sont là. Alors, redite ou bonne surprise ? Revue de presse.

The Boys saison 4 : renouveau ou redite ?

« The Boys, tout simplement, est de retour comme si elle n’était jamais partie. L’attente de deux ans en valait la peine, les acteurs donnent toujours tout ce qu’ils ont et la série refuse de s’arrêter ne serait-ce qu’une seconde. C’est toujours l’une des montagnes-russes les plus folles de la télévision, et son superpouvoir semble être de ne jamais perdre ce don.« Looper

« The Boys est l’une des meilleures séries depuis des années maintenant et continue de consolider sa place dans le panthéon avec son savant mélange de drame, de gore, de commentaire politique et de surréalisme. La série est une cocotte minute qui devient de plus en plus chaude au fur et à mesure.« Paste Magazine

« La dernière saison de The Boys est la meilleure à ce jour, trouvant de nouvelles manières de faire monter la barre à la fois en matière de démesure des super-pouvoirs et en terme de moments significatifs pour ses personnages. Où qu’elle aille ensuite, nous la suivrons avec plaisir.« Empire

Tranquille en train de boire la concurrence

THE BOYS SAISON 4 ARRIVE TOUJOURS à SURPRENDRE

« On avait l’impression de voir une série à court d’idées à la fin de la troisième saison. L’une des plus grandes surprises télévisuelles de 2024 est que le contraire soit vrai. The Boys est peut-être enfin en train de grandir. » The Playlist

« Ce qui a changé depuis la première saison, c’est que si les clins d’œil insolents à la culture super-héroïque sont toujours présents, The Boys a évolué pour devenir une série remarquablement bien placée pour commenter non seulement la pop culture, mais aussi la société dans son ensemble.« Consequence

La golden team pour mettre des tartes au supers

LA SAISON 4 DE THE BOYS SERAIT LA MOINS BONNE

« La saison 4 de The Boys est un solide retour sur terre pour la satire anti-super-héros de Prime Video. Mais avec autant de chemin à parcourir – à la fois pour les histoires en cours et les nouvelles intrigues – la saison 4 aurait pu gagner à être plus longue de quelques épisodes.« IGN

« Il faut une réelle habileté pour prendre ce qui est essentiellement la même histoire et la déguiser en une idée nouvelle. Ce pari a bien servi The Boys auparavant, mais la saison 4 est peut-être la plus faible jusqu’à présent. Les enjeux cruciaux se sont atténués saison après saison, la série est maintenant complètement submergée par ses thèmes nihilistes.« TV Guide

« Cette saison, plus que toute autre, ressemble à une préparation solide pour l‘éventuelle fin – pas seulement celle du Protecteur, mais une fin naturelle, convaincante et surtout satisfaisante pour toute la série.« Collider

« Ils continuent de nous adorer »

THE BOYS EST MORT, VIVE THE BOYS

Que celles et ceux qui avaient peur que la série s’éternise et stagne se rassurent : apparemment, The Boys est bien de retour. Pour découvrir la nouvelle saison des aventures de Hughie, Frenchie et Butcher, il faudra patienter très peu : les trois premiers épisodes sortent le 13 juin sur Prime Video.

Au casting, on retrouve entre autres Karl Urban, Jack Quaid, Tomer Kapon, Karen Fukuhara, Erin Moriarty et Antony Starr, ainsi que deux nouvelles additions : Susan Heyward dans le rôle de Sister Sage et Valorie Curry qui incarne Firecracker.

Amazon qui présente son business The Boys aux actionnaires

Et pour les gens inquiets de voir la fin de la série principale se rapprocher, l’univers de Vought n’est pas mort. Après la série animée The Boys Presents : Diabolical en 2022, il y a eu Gen V en 2023, dont la saison 2 a été commandée.

Dans la foulée, une troisième série spin-off a été annoncée : The Boys : Mexico, notamment produite par les acteurs Diego Luna et Gael García Bernal. Et encore, on n’a pas parlé de Homelander jouable dans Mortal Kombat ou des personnages de The Boys présents dans Call of Duty.