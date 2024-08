The Last of Us était l’une des séries les plus attendues de 2023. Depuis, on attend impatiemment The Last of Us saison 2, mais que sait-on dessus ?

The Last of Us a débarqué sur HBO (et sur Amazon Prime Video en France) en janvier 2023. La série de Craig Mazin et Neil Druckmann, tirée du jeu éponyme de Naughty Dog, a rencontré un joli succès, aussi bien en France qu’aux États-Unis.

Après une première saison très réussie (en tout cas pour nous), la suite est donc forcément attendue, encore plus quand on sait ce que le jeu The Last of Us Part II a infligé aux joueurs. Alors en attendant qu’elle arrive, on vous récapitule tout ce qu’il y a à savoir sur cette saison 2 de The Last of Us (date de sortie possible, casting, tournage et histoire).

Y AURA-T-IL THE LAST OF US SAISON 2 ?

Oui, et l’annonce n’a pas tardé. The Last of Us saison 2 a été annoncée par HBO fin janvier 2023, donc avant la fin de diffusion de la première. Cette saison 2 sera toujours sous la supervision de Craig Mazin et Neil Druckmann, ce dernier ayant également travaillé sur les jeux vidéo dont la série est tirée.



QUELLE EST LA DATE DE SORTIE possible DE LA SAISON 2 DE THE LAST OF US ?

Pour l’instant, aucune date de sortie précise n’a été communiqué. En revanche, comme l’a notamment relayé Allociné sur Twitter, HBO a bien confirmé que The Last of Us saison 2 sortira en 2025, et non en 2024.

HBO a confirmé que la saison 2 de "The Last of Us" sortira en 2025 ! pic.twitter.com/aO1pSiFtEg — AlloCiné (@allocine) December 7, 2023

Le tournage quant à lui prit du retard à cause de la grève des scénaristes et des acteurs qui a frappé Hollywood en 2023. Il a finalement commencé en février 2024 à Vancouver, comme indiqué par Craig Mazin.

Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey)

DE QUOI PARLERA LA SAISON 2 DE THE LAST OF US ?

La saison 1 a couvert l’ensemble du premier jeu, mais le co-créateur et scénariste Craig Mazin a expliqué en janvier 2023 dans un podcast de The Playlist que la saison 2 ne couvrira pas la totalité du second jeu :

« On a plus ou moins couvert toute l’histoire du premier jeu avec la saison 1. Ce qui vient ensuite est beaucoup moins compact et davantage étiré dans le temps par rapport au premier opus. Il n’y a pas moyen qu’on puisse adapter tout ça en une seule saison. Et quand on regarde comment nous avons adapté The Last of Us jusque là, on peut s’apercevoir qu’il y a déjà d’autres récits inédits que l’on voudrait raconter et pas seulement ce qu’on a sous la main. On veut vraiment avoir la liberté de faire les choses bien. »

Neil Druckmann, l’autre créateur de la série, a, lui aussi, annoncé que la suite du jeu sera adaptée sur plusieurs saisons, sans plus de précisions.

ATTENTION, à partir de là, on va spoiler la suite du jeu !

« Pars devant, et ne te retourne pas »

Si les événements de The Last of Us Part II s’étendront a priori sur plusieurs saisons, la saison 2 devrait bien commencer quatre ans après la saison 1 avec une Ellie désormais âgée de 19 ans (ce qui paraitrait logique puisque l’actrice Bella Ramsey a 20 ans). Comme dans le jeu, elle est dans un cercle de vengeance infernal : Joel a tué le père d’Abby pour protéger Ellie, puis Abby tuera Joel et Ellie cherchera à son tour à tuer Abby. Autant dire qu’après l’amour et l’amitié de la saison 1, la saison 2 sera portée par la haine et le désespoir.

‘The Last Of Us’ Season 2 won’t debut until 2025, but HBO is already teasing what’s to come.



FIRST LOOK photos from the second season were released during Warner Bros. Discovery’s Upfront presentation on Wednesday, featuring Pedro Pascal as Joel and Bella Ramsey as Ellie… pic.twitter.com/Vu064o7Kgm — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 15, 2024

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING DE LA SAISON 2 DE THE LAST OF US ?

En dehors de Pedro Pascal et Bella Ramsey qui reprendront leurs rôles respectifs de Joel et Ellie, cette saison 2 verra aussi le retour de Gabriel Luna (Tommy Miller, le frère de Joel) et Rutina Wesley (Maria Miller, la femme de Tommy). Quant aux nouveaux noms et personnages, il y aura :

Kaitlyn Dever (Abby Anderson)

Young Mazino (Jesse)

Danny Ramirez (Manny)

Tati Gabrielle (Nora)

Catherine O’Hara (dans un rôle encore tenu secret)

Isabela Merced (Dina)

Ariela Barer (Mel)

Spencer Lord (Owen)

Kaitlyn Dever has been cast as Abby for The Last of Us on HBO season 2. pic.twitter.com/kceRHoeX4V — The Game Awards (@thegameawards) January 9, 2024

OÙ SERA DIFFUSÉE LA SAISON 2 DE THE LAST OF US ?

La première saison de The Last of Us a été diffusée sur Amazon Prime Video, mais a ensuite basculé sur le Pass Warner (une option payante). Mais comme Max (la fusion de HBO Max et Discovery+) est arrivée en France le 11 juin 2024, c’est désormais sur cette plateforme que sera hébergée la série et que la saison 2 sera donc disponible.

DÉCOUVREZ LE TEASER DE THE LAST OF US SAISON 2

HBO a partagé les premières images de la prochaine saison pour nous faire patienter jusqu’en 2025.