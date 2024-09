The Last of Us saison 2 : première bande-annonce pour le retour de la série adaptée des jeux cultes

La très attendue saison 2 de The Last of Us, sur HBO, se montre dans une première bande-annonce qui devrait titiller le PTSD des joueurs.

Le jeu vidéo étant l’un des plus gros titres du catalogue Sony, l’adaptation de The Last of Us sur HBO a fait couler beaucoup d’encre. Mais ce n’était qu’un coup de semonce, puisque les showrunners Neil Druckmann (scénariste des jeux) et Craig Mazin (Tchernobyl) comptent bien raconter la suite de l’histoire… et donc s’attaquer à The Last of Us Part 2. Une œuvre qui avait à l’époque fait couler encore plus d’encre, de sang et de larmes de rage.

La première bande-annonce vient de tomber.

The last of the last of us

La grande question est la suivante : les scénaristes ayant annoncé qu’ils allaient adapter le jeu en plusieurs saisons, quelle partie de l’histoire couvre exactement la deuxième ? Cette bande-annonce n’y répond pas du tout. Tout juste peut-on se référer aux personnages croisés. Ellie (Bella Ramsey) et Joel (Pedro Pascal) sont évidemment de la partie, rejoints par Dina (Isabela Merced, Isaac (Jeffrey Wright) et bien sûr Abby (Kaitlyn Dever), l’un des protagonistes essentiels de ce second opus.

I would do it all over again.#TLOUDay Art by @GregRuth.

Season 2 of the @HBO Original Series #TheLastOfUs premieres in 2025 on @StreamOnMax. #TLOUDay pic.twitter.com/sKlzPVL0GE — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) September 26, 2024 Ça claque

Pour le reste, certains décors et situations sont quasi identiques, principalement situés dans la première partie de l’aventure (la ville de Jackson enneigée), tandis que certains détails sont d’évidents clins d’œil à des passages marquants de celle-ci (Cette guitare…).

Aucune date de sortie n’a été avancée pour le moment. On sait que ces sept épisodes seront diffusés en 2025 (bien sûr), et qu’ils devraient être disponibles sur Max, le service de SVoD de HBO et Warner, désormais accessible en France. Aussi difficile que ce soit, les chanceux (ou malchanceux) qui ont joué à The Last of Us Part 2 devront se retenir de spoiler d’ici là.