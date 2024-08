The Last of Us saison 2 : comment la série peut régler ce gros problème du jeu vidéo

La saison 2 de The Last of Us sur HBO devrait permettre de résoudre l’un des problèmes des jeux vidéo. ATTENTION, SPOILERS

Dire que peu de personnes croyaient au potentiel d’une série adaptée du jeu The Last of Us serait un euphémisme. Trop extrême, trop sombre, trop brutal, post-apocalyptique… Le jeu de Naughty Dog ne semblait pas vraiment taillé pour le petit écran, malgré les très nombreuses inspirations cinématographiques de TLOU. Et pourtant le miracle a eu lieu. La série The Last of Us de HBO, pilotée par Neil Druckmann (réalisateur des deux TLOU sur PS4/PS5) et Craig Mazin (Chernobyl), a été un immense succès critique et public.

Autant dire que l’attente de la saison 2 n’en est que plus grande. Le premier teaser pour The Last of Us saison 2 a montré un Joel (Pedro Pascal) plus brisé que jamais, et a annoncé une saison encore plus riche en événements que la première. Et comme la série The Last of Us pourrait bien durer plus longtemps que prévu, les showrunners pourraient en profiter pour éclairer certaines zones ambiguës du scénario du second jeu.



A lire aussi Les 5 gros problèmes de la série The Last of Us

The Last of Us 2, ça chante pas vraiment sous la pluie

Ladies Vengeances

La fin de la première saison de TLOU correspondait peu ou prou à la fin du jeu The Last of Us. Ellie (Bella Ramsey) est immunisée au virus qui ravage le monde, le cordyceps, et elle devait être amenée au laboratoire d’une faction appelée Les Lucioles pour créer un vaccin à partir de son sang. Sauf que lorsque Joel s’est rendu compte que pour y arriver, il fallait qu’Ellie finisse en carpaccio, il a quelque peu disjoncté, et tué tout le monde dans le laboratoire pour la sauver. Plus tard, hors de danger, Joel explique à sa protégée que les Lucioles ont trouvé d’autres personnes immunisées, et qu’elle peut partir vivre sa vie tranquille. Ellie accepte ce mensonge, et c’est une fin de saison.

La saison 2 devrait donc coller aux événements du jeu TLOU 2. Dans celui-ci, Ellie vit sa vie avec Joel à Jackson dans le Wyoming. Ellie va découvrir la vérité sur ce qu’a fait Joel pour la sauver, ce qui va provoquer une brouille sérieuse entre eux. Mais le tournant véritable de TLOU 2 est le moment où Abby, une ancienne Luciole et membre du Front de Libération de Washington (WLF), croise la route de Joel. Elle reconnait alors le meurtrier de son père, le capture, le torture et le tue. Ellie s’enfonce alors dans une spirale de vengeance pour retrouver Abby.

Changement d’ambiance pour TLOU 2

The Last of Us et le problème à trois corps

L’une des grandes surprises de TLOU 2 était de donner le contrôle du personnage d’Abby au joueur. Un choix encore décrié aujourd’hui, mais qui reste une preuve du génie de mise en scène de Naughty Dog. Beaucoup de joueurs n’ont pas accepté de devoir jouer celle qui avait tué Joel. La saison 2 de TLOU pourrait donc résoudre ce problème d’attachement à Abby.

En introduisant plus tôt dans le récit ce personnage, cela permettrait au public de mieux s’identifier à elle, et à sa propre quête de vengeance, créant ainsi un meilleur équilibre entre les deux spirales de violence dans lesquelles sont enfermées Abby et Ellie. Une présentation d’Abby tôt dans la saison 2 permettrait aussi de résoudre le problème des Séraphites.

Première image des Séraphites

Chair à canon

Dans le jeu TLOU2, alors qu’Ellie traque Abby dans Seattle, elle est confrontée à la secte des Séraphites (aussi appelés Scars [cicatrices en VF – NDLR]). Des fanatiques religieux qui pensent que le virus du cordyceps est une punition divine, et qu’il faut bâtir un monde meilleur que celui antérieur à l’épidémie. Sauf que pour ce faire, leur politique consiste à refuser toute technologie, prier et faire autant de sacrifices humains que possible.

Ce groupuscule de fanatiques est en pleine guerre civile avec le Front de Libération de Washington, dont fait partie Abby, et avec la Federal Disaster Response Agency (FEDRA). Si dans le jeu leur présence devient rapidement un prétexte pour servir de chair à canon à Ellie et Abby, la série pourrait prendre le temps de mieux développer les enjeux internes aux Séraphites, et leur donner plus de consistance. D’autant plus qu’un des passages importants de la campagne d’Abby se passe au sein du camp des Séraphites. Un passage bien trop vite expédié par le jeu.

Gros trauma en approche

En présentant tôt dans la saison 2 les personnages d’Abby et des Séraphites, la série The Last of Us pourrait offrir au public une lecture plus lisible de l’arc scénaristique d’Abby. Et par la même occasion, peut-être lui enlever cette étiquette de « méchante » de service, un peu trop vite collée dans son dos. La deuxième saison de The Last of Us sur HBO est prévue pour l’année 2025.