The Last of Us saison 2 : premier teaser pour la suite des aventures de Joel et Ellie

La très attendue suite à l’adaptation de The Last of Us avec Pedro Pascal et Bella Ramsey s’est dévoilée dans un premier teaser.

Quand la première saison de The Last of Us est sortie en 2023, personne ne croyait vraiment à une adaptation des jeux réussie. Pourtant, la série de Neil Druckmann (réalisateur des deux opus sur console) et Craig Mazin, déjà derrière la géniale Chernobyl, a largement convaincu, autant la critique que les spectateurs.

La première saison s’achevait là où le faisait le jeu de 2013 (plus ou moins) mais la suite des aventures de Joel et Ellie s’annoncent plus périlleuse. Bien plus conséquent, The Last of Us Part II est un gros challenge à adapter, tant le jeu a divisé à l’époque de sa sortie. C’est sûrement pour cette raison que les showrunners ont annoncé que la série The Last of Us pourrait bien durer bien plus longtemps que prévu. On ne sait donc pas encore quelles parties seront présentes dans cette saison 2, mais on peut déjà avoir quelques idées grâce à ce teaser.

A lire aussi Les 5 gros problèmes de la série The Last of Us

First teaser for ‘THE LAST OF US’ Season 2.



Releasing in 2025 on HBO. pic.twitter.com/d6e7IAu5bH — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 5, 2024

The Last of Us Part 2 – Partie 1

C’est un Joel torturé par ses actes que l’on retrouve dans ce court teaser. Pour rappel, dans le final de la première saison, il sauve Ellie d’une mort certaine, étant donné qu’elle allait être disséquée par les Lucioles pour tenter de trouver un remède à l’épidémie qui sévit dans le monde. C’est avec un personnage inédit, interprété par Catherine O’Hara, qui semble être une psy, que Joel discute de ses actes, sans jamais pourtant les mentionner.

On peut apercevoir des nouvelles additions au casting, comme Jeffrey Wright, qui reprend son rôle d’Isaac, le leadeur du Front de libération militariste de Washington dans le jeu original, et Dina, intérêt amoureux d’Ellie, jouée par Isabela Merced. On voit aussi très brièvement Kaitlyn Dever, interprète d’Abby, personnage central du jeu, faisant figure d’antagoniste. Dans l’ensemble, cette deuxième saison s’annonce aussi intense que la première, voire plus, tant tout semble constamment sur le point d’exploser dans ces magnifiques décors enneigés.

Quand faut attendre encore au moins 5 mois

Quand on connait l’histoire du jeu, on peut se demander à quel point le teaser cache certains éléments et plus particulièrement l’énorme twist qui lance toute l’intrigue dans les jeux. Si plusieurs fournées d’épisodes sont prévues pour adapter The Last of Us Part II, il se pourrait bien que ce retournement de situation soit placé à la toute fin de la saison, histoire de lancer la suivante comme il se doit, ou soit totalement abandonné.

Après tout, les showrunners ont rappelé que le deuxième jeu serait adapté en plusieurs saisons et vu la présence inattendue de cette psy, la série fera peut-être des choix bien différents des jeux vidéo. Pour le découvrir, il faudra encore attendre un peu, la date de sortie de cette saison 2 étant fixée à un vague 2025.