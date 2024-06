The Last of Us : la série pourrait durer bien plus longtemps que prévu (et c’est tant mieux)

Craig Mazin et Neil Druckmann ont récemment évoqué l’avenir de The Last of Us, et les deux showrunners voient très grand pour la série de Max.

Le tournage de la saison 2 de The Last of Us est actuellement en cours, et nul doute que l’attente est grande après le succès de la première saison. La série a en effet rassemblé de nombreux spectateurs tout en recevant plusieurs nominations aux Golden Globes, aux Emmy Awards et d’excellentes notes de la part des critiques, en faisant directement l’une des meilleures adaptations de jeux vidéo (ce qui n’est jamais gagné).

Alors que le casting de la saison 2 de The Last of Us s’agrandit, on se demande logiquement quelles parties de l’histoire seront abordées, la suite devant adapter les évènements du second jeu. Et justement, Craig Mazin et Neil Druckmann, les deux showrunners de la série, ont parlé de l’avenir de The Last of Us, et ils ont révélé qu’il pourrait y avoir encore plusieurs autres saisons.

The Last of Us saison 1, 2, 3, 4…

Les deux showrunners ont donc parlé de The Last of Us dans une interview avec Deadline, et ils ont notamment pu évoquer le travail d’adaptation de l’histoire des jeux et de comment ils prévoyaient la développer. Craig Mazin a ainsi révélé que tant qu’ils avaient l’aval du public, ils avaient l’intention de continuer la série pendant encore au moins deux saisons supplémentaires :

« On ne pense pas pouvoir raconter toute l’histoire [du deuxième jeu] en deux saisons parce qu’on prend notre temps en empruntant des chemins intéressants, ce qu’on a également un peu fait dans la saison 1. Ce sera surement le cas [faire plus de saisons pour développer l’histoire], tant que les gens continueront de regarder et qu’on pourra continuer. La saison 3 sera déjà vraiment plus longue. Et en effet, l’histoire nécessitera peut-être une saison 4…. Une chose est absolument certaine, je ne vois pas comment on pourrait raconter l’histoire qui reste une fois la saison 2 terminée avec seulement une saison supplémentaire. »

On en verra encore pas mal des paysages comme ça

On sait donc que la troisième saison sera déjà plus longue que la deuxième (qui comportera 7 épisodes) et qu’elle devrait logiquement finir de couvrir l’histoire du second jeu The Last of US. Si ces prochaines saisons sont confirmées, il sera intéressant de voir comment les showrunners les utiliseront (la rivalité Ellie/Abby devrait en être l’un des points centraux).

Mais tout ça reste encore très lointain, d’autant que Max a annoncé que la saison 2 de The Last of Us n’arrivera pas avant l’année 2025. Il faut donc s’armer de patience (et de flingues), mais on a évidemment hâte de savoir vers quels horizons Craig Mazin et Neil Druckmann vont nous emmener.