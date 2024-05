The Last of Us saison 2 : le casting s’agrandit pour la série HBO (et on a hâte)

Un super acteur rejoint la saison 2 de The Last of Us, aux côtés de Pedro Pascal et Bella Ramsey.

Au regard de l’expérience ultime de jeu vidéo qu’est The Last of Us – Part II et du succès de la première saison, les attentes autour de la suite de l’adaptation en série de The Last of Us par Craig Mazin et Neil Druckmann sont au maximum. Après avoir révélé ses premières images (qui cachent le plus important), cette saison 2 continue de se dévoiler à travers un casting de plus en plus excitant.

Se préparer au choc de la saison 2 ?

The Last of Us 2 : un casting 5 étoiles

En effet, Deadline a récemment annoncé que Jeffrey Wright a rejoint l’équipe de la saison 2 de The Last of Us. L’acteur américain, passé par les derniers James Bond et interprète de James Gordon dans le récent The Batman, incarnera Isaac dans les nouveaux épisodes de la série HBO. Notons que Wright prêtait déjà sa voix à ce personnage dans le jeu de Naughty Dog en 2020. Dans l’intrigue originale, Isaac est le chef discret et puissant d’une grande milice nommée la Washington Liberation Front.

Jeffrey Wright n’est pas le premier acteur du jeu à passer le pas de l’adaptation sérielle puisque Troy Baker et Ashley Johnson, respectivement les voix de Joel et Ellie, avaient un rôle secondaire dans les premiers épisodes de la version HBO de The Last of Us. Merle Dandridge, quant à elle, avait carrément repris son personnage de Marlene dans le jeu.

Jeffrey Wright dans Westworld saison 3

Au rayon des petits nouveaux de cette saison 2, Jeffrey Wright rejoint donc, entre autres, Kaitlyn Dever (Booksmart, Traquée), Isabela Merced (Madame Web, Alien : Romulus), Young Mazino (Acharnés) et Catherine O’Hara (Les Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, Argylle). Pour rappel, les nouveaux épisodes de The Last of Us sont en cours de production. Ils devraient débarquer sur nos petits écrans courant 2025.

Aussi, Jeffrey Wright retrouvera prochainement son rôle de James Gordon dans The Batman 2. Si tout va bien, le film sortira dans nos salles de cinéma françaises le 30 septembre 2026.