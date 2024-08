The Boys saison 5 : cette actrice veut tuer ce personnage que tout le monde déteste

Pour la cinquième et ultime saison de The Boys, cette actrice adorerait pouvoir tuer ce personnage que tout le monde déteste.

Même si Amazon a annoncé une nouvelle série spin-off avec Soldier Boy et Stormfront, intitulée Vought Rising, c’est surtout la saison 5 de The Boys qui fait parler d’elle. Après une quatrième saison au final très ouvert (merci Monsieur Charcutier), on est en effet très curieux de savoir ce que Eric Kripke et le reste de l’équipe ont prévu pour la conclusion de l’affrontement entre les Sept et les Garçons.

Le showrunner a d’ailleurs expliqué que tout le monde pourrait mourir dans cette saison 5 de The Boys, ce qui va évidemment rendre ces nouveaux épisodes encore plus prenants. On s’interroge donc beaucoup sur l’identité des personnages qui pourraient passer l’arme à gauche, que ce soit ceux qu’on adore ou ceux qu’on déteste. Et justement, l’une des actrices de la série a avoué qu’elle voulait tuer ce personnage précis, et c’est vrai que ce serait sympa que son vœu se réalise.

« On va tous vous buter… »

The Boys : Aquaman vs Captain Marvel

Dans une interview avec ComicBook pour la promotion de son dernier film Catching Dust, Erin Moriarty (Annie January/Starlight dans The Boys) a donc révélé l’identité de celui qu’elle adorerait tuer. Et on peut dire que sa réponse tombe sous le sens :

« Personnellement, je pense que depuis la saison dernière, tous les paris sont ouverts […]. Je pense qu’elle [Starlight] devrait tuer Homelander, mais je ne crois pas que ce désir ou cette envie sera ou puisse être satisfait. Qui sait ? Mais elle doit au moins obtenir The Deep, laissez-moi juste tuer ce gars, le strict minimum pour l’amour de Dieu… »

« Oi Hughie, Homelander done killed me wife and took me bloody son ! »

The Deep, interprété par Chace Crawford, est l’un des antagonistes les plus iconiques et les plus détestés de The Boys. Outre son développement intéressant, qui l’a fait passer de rôle secondaire à personnage gris pour finalement devenir un méchant complet, il est à l’origine d’énormément de réactions (principalement moqueuses) de la part des fans de la série. Et au vu de son passif avec Starlight, ce ne serait que justice que ce soit elle qui le fasse disparaître. Voici ce qu’Erin Moriarty a ensuite ajouté :

« Mais il faut que ce soit dans des circonstances où on l’a provoquée, parce que Starlight n’est pas comme ça normalement. Elle ne peut pas simplement aller tuer quelqu’un. Ils doivent l’attaquer et que ce soit de la légitime défense pour qu’elle puisse tuer quelqu’un, et j’ai l’impression que le public n’était pas vraiment en faveur de ça jusqu’à la saison dernière. Mais c’est une sorte de concept de karma cathartique. Je pense que nous en avons vraiment besoin. Donc au-dessus de tout, ça doit être lui. »

« Si tu tues un assassin, le nombre d’assassins dans le monde reste le même » Deep Thoughts with the Deep

On espère donc que la rivalité entre les deux super-héros sera toujours vivace pour la cinquième saison, et qu’elle se terminera par un combat à mort bien violent pour The Deep. Pour rappel, la dernière partie de The Boys est prévue pour le second semestre de 2026 sur Prime Video.