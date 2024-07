The Boys saison 4 : cette référence à Deadpool que vous avez sûrement manquée

À quelques semaines de la sortie de Deadpool & Wolverine, on a pu voir un clin d’œil sympathique au super mercenaire dans l’épisode 7 de la saison 4 de The Boys (ATTENTION SPOILERS !).

Tandis qu’on a pu voir un personnage ressemblant à Black Noir sur des images du Superman de James Gunn, on remarque que The Boys multiplie de plus en plus les références aux super-héros Marvel et DC dans sa dernière saison. Entre les parodies de Batman, Robin ou encore Spider-Man, la série d’Eric Kripke ne se prive toujours pas quand il s’agit de se moquer (plus ou moins gentiment) des personnages de comics.

Et justement, alors qu’Anthony Starr, l’interprète de Homelander, a répondu aux rumeurs sur son arrivée dans le DCU, The Boys a également fait allusion à Deadpool dans l’épisode 7 de sa quatrième saison. Vous ne l’avez surement pas remarqué, et à quelques jours de la sortie de Deadpool 3, on ne peut pas dire que ça soit du hasard.

« T’as un problème ? »

Deadpool & Wolverine… et The Boys

Pour comprendre cette référence, il faut d’abord rappeler le contexte. Durant l’une des scènes de cet épisode, Kimiko (Karen Fukuhara) et Frenchie (Tomer Kapon) tiennent prisonnier le scientifique Sameer tandis qu’il recrée le virus permettant de tuer les Supes. Et au moment où le virus est enfin terminé, Sameer l’injecte dans la jambe de Kimiko pour ensuite prendre la fuite. Le membre se couvre alors presque instantanément de kystes blancs, mais Frenchie parvient à l’amputer avant que le virus n’atteigne les organes vitaux.

Et à la fin de l’épisode, après que les Boys se soient rassemblés, on peut voir une jambe de bébé à la place de la jambe adulte de Kimiko. En effet, tout comme Deadpool, la jeune femme a des capacités de régénération qui la rendent quasiment immortelle. Mais, là encore à l’image de Wade Wilson, cette régénération prend un peu plus de temps lorsqu’il s’agit des membres coupés, qui doivent repousser en passant par cet état avant de retrouver leur taille normale.

Svp, tuez ce truc

Cette scène fait ainsi notamment penser à l’une des séquences les plus drôles de Deadpool 2, durant laquelle on peut voir le personnage se déplacer sur des toutes petites jambes après que le Fléau ait déchiré son corps en deux (décidément). Mais là où le film de David Leitch jouait énormément de ce look ridicule en insistant dessus, The Boys entretient cet aspect comique en le laissant comme un détail de la scène.

Peut-être sera-t-il plus mis en avant lors du dernier épisode de la saison 4 The Boys prévu sur Prime Video ce 18 juillet ? De son côté, Deadpool & Wolverine sortira en France le 24 juillet.