Superman : un personnage proche du Black Noir de The Boys dans le film de James Gunn ?

Un personnage ressemblant à Black Noir, un des super-héros de la série The Boys, a été vu sur le tournage du Superman de James Gunn.

Superman a récemment agrandi son casting avec un acteur qui connaît bien le super-héros, et petit à petit on commence à en savoir plus sur le prochain film de James Gunn devant ouvrir le DCU au cinéma. Cette nouvelle itération de l’Homme d’acier est évidemment très attendue par les fans du monde entier, c’est pourquoi chaque petite image crée des théories.

Et justement, alors que l’interprète de Homelander, Anthony Starr, a répondu aux rumeurs sur son arrivée dans le DCU, on a découvert qu’un autre super-héros tiré de The Boys pourrait être dans Superman. En effet, plusieurs photos de tournage ont montré un personnage ressemblant à Black Noir, l’un des membres des Sept joué par Nathan Mitchell, aux côtés de Kal-el. Attention possibles spoilers !

C’est vrai que le costume est très noir

Superman & Black Noir, main dans la main

C’est vrai que la ressemblance est frappante. Comme on peut le voir sur cette photo du tournage de Superman partagée sur X, l’Homme d’acier est encadré par plusieurs militaires, dont un personnage habillé tout de noir qui semble le tenir par l’épaule. Et il est en effet difficile de ne pas le comparer à Black Noir, entre ses lunettes, son masque et sa combinaison sombre qui rappellent forcément le super-héros de Vought.

On ne connaît pas officiellement l’identité de cet homme (ou femme), mais certains internautes ont supposé grâce au U de son costume qu’il pourrait s’agir d’Ultraman, un antagoniste plutôt célèbre de DC. Plusieurs versions du personnage sont connues, mais elles s’accordent toutes à dire que le super-vilain est un homologue maléfique ou corrompu de Superman originaire d’un univers alternatif. D’autres fans imaginent que cet antagoniste pourrait être Ulysse, un ennemi de l’Homme d’Acier qui n’a encore jamais été utilisé en live-action.

First look at the villain Ultraman and Frank Grillo as Rick Flag, Sr. on the set of #Superman pic.twitter.com/LlQHwl8rnf — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) June 26, 2024

De passage chez Screen Rant, l’interprète de Black Noir dans The Boys, Nathan Mitchell a justement été interrogé sur cette ressemblance. Il a expliqué se sentir honoré que son personnage ait été une possible inspiration pour Superman et que The Boys puisse avoir une possible influence :

« C’est vraiment cool, j’étais vraiment surpris. Je me suis dit : « Wow, est-ce qu’ils font une version de Black Noir dans ce film ? ». Je ne sais pas exactement ce qu’ils prévoient. Si je devais deviner, je dirais que c’est bien une version de Black Noir dans cette scène. Je pense que si vous voulez faire un Superman en 2025, vous devez le faire dans le contexte du paysage actuel des super-héros. Ce paysage inclut The Boys et les Sept. Je pense donc qu’il est très judicieux de comparer et de mettre en avant Superman dans un monde où une équipe comme les Sept pourrait exister.

Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de voir ce que James Gunn fera de son Black Noir avec son prochain film, toujours prévu pour le 9 juillet 2025.