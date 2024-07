The Boys saison 4 : cette scène avec Homelander est « la plus folle » selon le showrunner

Selon le créateur de The Boys, Eric Kripke, cette scène serait « le moment le plus fou de la saison 4 », et on peut comprendre pourquoi.

Avec la sortie de la saison 4 de The Boys, qui a d’ailleurs failli devenir une trilogie de films, la production Amazon est de nouveau sous le feu des projecteurs, et c’est tant mieux vu la qualité des derniers épisodes. La série d’Eric Kripke, avec ses nombreux personnages iconiques et sa multitude de scènes violentes et dérangeantes, est une fresque vraiment palpitante.

La plupart des séquences marquantes incluent souvent Homelander et justement, tandis que le showrunner de The Boys ne comprend pas pourquoi Homelander est soutenu, il a également révélé quelle scène était selon lui la plus folle de la saison 4. Sans surprise, le super-héros joué par Antony Starr est dedans.

De passage chez Collider, le créateur de The Boys a dévoilé quelle séquence il considérait comme la plus folle dans la quatrième saison, et son choix est plutôt étonnant. Il a ainsi évoqué le moment où Firecracker (Valorie Curry) allaite Homelander durant l’épisode 6 et a expliqué comment l’idée de cette séquence leur était venue :

« C’était complètement fou. On parlait de Firecracker qui, à ce stade de l’histoire, veut vraiment dépasser [Sister] Sage pour entrer dans les bonnes grâces de Homelander et prendre la première place. Et elle est vraiment, vraiment douée pour lire les besoins émotionnels des gens. Et donc, on était dans la salle des scénaristes et on a commencé à se demander :

« Qu’est-ce que Homelander veut le plus au monde, mais qu’il a peur de demander ou qu’il ne peut pas obtenir ? », et il n’a pas fallu beaucoup réfléchir avant d’en arriver à : « Il meurt d’envie que quelqu’un le laisse allaiter. » On s’est dit que c’était complètement fou, et qu’on devait absolument le faire. Ant [Starr] et Val [Curry] étaient totalement partants. Ils ont compris. »