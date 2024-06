« Il est très bizarre » : le showrunner de The Boys ne comprend pas pourquoi Homelander est soutenu

Eric Kripke, le showrunner de la série The Boys, ne comprend pas pourquoi certains fans soutiennent Homelander et ça l’énerve un peu.

Après trois premières saisons très réussies, il était normal que la suite de The Boys soit aussi attendue. Démarrée en 2019, cette adaptation des comics du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson a connu un énorme succès sur Amazon grâce à ses thématiques sombres, son ton cynique, sa violence et sa transgression de l’imagerie traditionnelle des super-héros. Elle s’est ainsi distinguée des autres productions via ses propos politiques et son aspect dystopique, notamment représentés par le principal antagoniste de la série, le Protecteur ou Homelander en version originale.

Ce personnage, sorte de Superman machiavélique, nombriliste et psychopathe magnifiquement interprété par Antony Starr, a fasciné quelques fans, ce qui n’a logiquement pas plus au showrunner de la série Eric Kripke. Et alors que le créateur de The Boys a répondu aux accusations de wokisme envers la série, il a aussi récemment tenu à répondre aux personnes qui soutenaient Homelander.

Dans une longue interview pour Variety, Eric Kripke a donc pu évoquer le développement de la saison 4 de The Boys, les diverses évolutions des personnages déjà connus et l’arrivée de nouveaux. Il en a ainsi également profité pour donner son avis sur Homelander tout en parlant des « fans » du super-héros phare de Vought :

« Je dois croire que les « mauvais fans » constituent une très petite minorité. Parce que je ne sais pas pourquoi ils soutiennent Homelander. Le gars boit du lait maternel, il est encore et toujours le personnage le plus faible de la série, et il n’est même pas particulièrement macho. Il est bizarre. Il est bizarre et à fleur de peau, et je ne sais pas comment vous pouvez regarder ce type et vous dire : « Ce gars est génial. »

« La série n’est pas subtile. Son cœur même est politique. Et c’est marrant de se foutre de la folie à droite, et on tire un peu du côté de la gauche aussi avec tout le côté woke. J’espère donc que la grande majorité comprend. »