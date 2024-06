« Allez regarder autre chose » : le créateur de The Boys répond aux accusations de wokisme

Alors que sa quatrième saison approche sur Amazon Prime Video, The Boys promet d’être toujours aussi engagé politiquement, n’en déplaise à ses détracteurs.

À la marge de Marvel et DC, The Boys s’est imposée comme une petite référence dans le genre super-héroïque depuis ses débuts en 2019. Ultra-violente et engagée, la série d’Amazon Prime Video chapeautée par Eric Kripke est un joli succès. Preuve en est la sortie de son premier spinoff en prises de vues réelles, Gen V, centrée sur des jeunes super-héros.

La saison 4 de The Boys s’est dévoilée dans une bande-annonce énervée, qui promet un point de vue toujours aussi incendiaire sur les États-Unis. Forcément, alors que l’élection présidentielle doit se tenir en novembre 2024 entre Joe Biden et Donald Trump, la série ne devrait pas manquer d’y faire référence. Et si cela peut en embêter certains, le showrunner Eric Kripke n’a qu’un message à leur faire passer : il s’en fiche.

The Boys « Trop woke » ? Et alors ?

Interrogé par The Hollywood Reporter sur des accusations de “wokisme” contre sa série, Kripke a détaillé sa position très claire sur le sujet :

« J’ai clairement un point de vue, et je n’hésite pas à l’exposer dans la série. Si quelqu’un veut qualifier la série de « woke » ou autre, c’est pas grave. Allez regarder autre chose. Mais je n’ai pas l’intention d’y aller par quatre chemins ou de m’excuser pour ce que nous faisons. Certaines personnes qui regardent l’émission pensent que Homelander est le héros. Que répondez-vous à cela ? La série a beaucoup de facettes. La subtilité n’en fait pas partie. Alors si c’est le message que vous en tirez, je lève les bras au ciel. » Eric Kripke pour The Hollywood Reporter

Comme un air de déjà-vu

Le showrunner assume donc pleinement la position de la série depuis ses débuts, qui n’hésite pas à dénoncer les dérives de l’Amérique Trumpiste. Cette quatrième saison figurera d’ailleurs le procès de Homelander, qui fait évidemment écho à celui de l’ancien Président américain Donald Trump (entre 2016 et 2020), qui brigue un deuxième mandat en novembre. Une élection présidentielle se tiendra également dans la série, avec la candidature de Victoria Neuman soutenue par le super-héros psychopathe,

En somme, Krikpe ne semble pas donner beaucoup de crédit à ceux qui accusent sa série d’être « woke ». À raison, puisqu’une grande partie du succès de la série vient aussi de sa portée politique, certes peu subtile (ce qu’il admet), mais qui dénote par rapport à d’autres productions super-héroïques. Cette saison 4 n’entend certainement pas déroger à la règle, ce que nous pourrons découvrir dans les 3 premiers épisodes, mis en ligne le 13 juin 2024 sur Amazon Prime Video.