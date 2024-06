The Boys a failli devenir une trilogie de films avant la série Amazon et ça aurait pu être délirant

Au lieu d’être adaptés en série pour Amazon, les comics The Boys auraient pu être adaptés en une trilogie de films.

The Boys est à nouveau au centre de l’attention après la sortie des premiers épisodes de sa quatrième saison, et tant mieux. À une époque où les productions Marvel et DC ne sont plus aussi bien accueillies, pouvoir regarder une relecture cynique et violente de l’univers des super-héros est réellement jouissif. Et ce ne sont sûrement pas les accusations de wokisme, auxquelles le créateur de The Boys a d’ailleurs répondu, qui vont faire changer la donne.

Toutefois, l’adaptation des comics de Garth Ennis et Darick Robertson aurait pu être très différente de la série d’Amazon. Pour comprendre, il faut remonter en 2008, quand le MCU ne comptait encore qu’Iron Man et L’Incroyable Hulk dans ses rangs.

« Baisse les yeux ! »

The Boys, une jolie histoire en trois parties

En effet, les droits d’adaptation de The Boys ont initialement été achetés par Sony en 2008, via leur filiale Columbia Pictures, sous l’impulsion de Seth Rogen (qui a d’ailleurs fait plusieurs caméos dans la série) et d’Evan Goldberg. Mais comme l’a rappelé le co-créateur des comics originaux Darick Robertson à Rolling Stone, le duo de scénaristes/producteurs/réalisateurs avait d’abord présenté l’idée d’une trilogie.

Séduit par le concept, Sony avait toutefois décidé de mettre de côté Rogen et Goldberg, et de choisir Adam McKay (The Big Short, Don’t Look Up, mais qui était bien moins célèbre à l’époque) pour réaliser le projet. Toujours selon Darick Robertson, le développement de cette trilogie se serait arrêté alors que le scénario du premier film était terminé et qu’il existait déjà une démo pour quelques scènes spécifiques. Début 2011, Adam McKay parlait ainsi d’un film d’anti-super-héros R-rated à 100 millions de dollars.

Ça aurait quand même été dommage de rater ça

Si l’idée est amusante, le co-créateur des bandes dessinées The Boys ne semble pas triste qu’elle ait été annulée, ce qu’on peut comprendre au vu du succès de la série :

« Je ne changerais pas la façon dont ça s’est déroulé, parce que la série est incroyable. Mais McKay faisait des trucs vraiment sympas. En fin de compte, c’était en 2008, pas en 2018 [année du début du tournage]. Je ne pense tout simplement pas qu’ils [les producteurs] étaient prêts pour ça. »

Imaginez, qui aurait joué Butcher ou Homelander ?

Le contexte était évidemment très différent en 2008, les films/séries de super-héros n’en étant absolument pas au même point qu’aujourd’hui. Concernant The Boys, la production Amazon est arrivée en 2019 à une période charnière pour le genre, Marvel terminant alors la phase 3 de son MCU tandis que DC sortait le premier Shazam!.

Depuis, la situation a encore évolué, mais The Boys a su rester une série efficace et marquante à travers ses 3 saisons (et demi, pour l’instant), sans doute aidée par le sentiment de trop-plein causé par le grand nombre de sorties DC et surtout Marvel. Quoi qu’il en soit et si vous ne l’avez pas vu, la quatrième saison de The Boys est en cours de diffusion sur Amazon Prime Video depuis le 13 juin 2024.