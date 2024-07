The Boys saison 4 : Anthony Starr répond aux rumeurs sur son arrivée dans le DCU de James Gunn

Antony Starr, l’interprète de Homelander dans The Boys, a répondu aux rumeurs indiquant qu’il pourrait rejoindre le DCU de James Gunn.

L’une des raisons du succès de The Boys est évidemment son aspect parodique. La série d’Eric Kripke est devenue iconique grâce à son utilisation et son détournement du genre super-héroïque. Ceux qui, chez Marvel et DC, sont présentés comme des demi-dieux altruistes et courageux se transforment dans The Boys en véritables monstres (pour la plupart d’entre eux) à la fois psychopathes, sadiques, tyrans… D’où une série aussi perturbante que jouissive, moqueuse des univers étendus que l’on connait désormais (trop) bien.

Et tandis que ce twist de la saison 4 de The Boys a promis du lourd pour le grand final, Antony Starr (Homelander dans la série) a été interrogé sur la possibilité d’un jour rejoindre le DCU de James Gunn (ce qui serait ironique). Certaines rumeurs le voient en effet interpréter un personnage très précis de l’univers, et sa réponse est plutôt amusante.

À lire aussi Notre avis sur les premiers épisodes de la saison 4 de The Boys

Les produits laitiers sont ses amis pour la vie

The Boys X DCU

Dans son podcast Happy Sad Confused, Josh Horowitz a donc demandé à Antony Starr s’il était possible que l’acteur rejoigne un jour le DCU, indiquant « qu’il y a eu des rumeurs ». Il a notamment évoqué le personnage de Booster Gold, qu’on a par exemple pu voir dans les séries animées La Ligue des justiciers et Batman : L’Alliance des héros, et que la star (haha) de The Boys ne connaissait même pas :

« Mr. Gold ? Booster Gold ? Qui est-il ? Je ne le connais pas […]. Est-ce qu’il a les cheveux blonds [rires] ? Wow, vous avez vraiment creusé pour la trouver celle-là. »

I wouldn’t place any bets on Antony Starr playing Booster Gold.



The full #happysadconfused with the cast of THE BOYS: https://t.co/ElwWaK4oWV pic.twitter.com/AN4I15tYdU — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) July 8, 2024

Booster Gold est un super-héros DC créé en 1986 et qui a fait partie de la Justice League. Le personnage entretient d’ailleurs plusieurs ressemblances avec Homelander (même s’il n’est pas un antagoniste ) : les cheveux blonds effectivement, mais aussi sa vanité et son arrogance. Une série centrée autour de lui et se déroulant au sein du DCU est en effet prévue, ce qui a dû alimenter les rumeurs concernant Antony Starr. Pour revenir à l’acteur, il a ensuite expliqué pourquoi il était très peu probable qu’on le revoit un jour dans le rôle d’un super-héros :

« Je deviens vieux et mon corps ne veut pas faire autant d’action qu’avant […]. Je veux m’assoir derrière un bureau dans une série comme Les Experts et faire : Oh, tu n’aurais pas dû faire ça, retournes-y et fais le mieux. »

La performance d’Antony Starr est tellement éblouissante dans The Boys que ce n’est peut-être pas plus mal. Il serait dommage que l’acteur revienne trop vite dans la peau d’un super-héros et vampirise en quelque sorte son travail avec Homelander. En attendant, la saison 4 de The Boys est toujours en cours de diffusion sur Prime Video.