The Boys saison 4 : ce twist a choqué les spectateurs et promet du lourd pour le grand final

La fin de l’épisode 6 de la saison 4 de The Boys nous a laissé sur un énorme twist qui promet de grandes choses pour les derniers épisodes.

Les épisodes de The Boys sortent, les révélations s’enchaînent et ce qui est déjà certain, ce que cette saison 4 sera aussi marquante que les précédentes, si ce n’est plus. Le showrunner de The Boys a même récemment dévoilé sa scène « la plus folle » de la saison 4, et on peut entièrement le comprendre. La série d’Eric Kripke se développe ainsi et toujours à grands coups de violence, de relations conflictuelles et d’humour bien noir.

Désormais, l’une des questions les plus importantes concerne sans doute sa conclusion : comment va se terminer cette saison, et que va-t-elle proposer pour la prochaine qui sera officiellement la dernière ? Justement, l’épisode 6 nous a laissés sur un gros twist, qui aura forcément une incidence sur la suite de la série.

ATTENTION, ON VA SPOILER !



« Homelander has me fucking son »

The Boys, une quatrième saison avec une conclusion mémorable ?

Pas mal de fans s’y attendaient et l’épisode 6 de la saison 4 de The Boys l’a bien confirmé : Joe Kessler (Jeffrey Dean Morgan) est en fait depuis le début une hallucination de Billy Butcher (Karl Urban). Le leader des Boys est en effet sujet à des visions durant cette saison, principalement à cause de sa trop grande consommation de V temporaire. On savait déjà que sa femme (Shantel VanSanten) n’était qu’une illusion, mais on comprend à présent que c’est aussi le cas de Kessler, ce qui pose de grosses questions sur l’état mental et physique du personnage et la suite de la série.

Cette révélation fait comprendre à Butcher que sa femme et l’agent de la CIA représentent respectivement le Bien et le Mal qui s’affrontent en lui. Entre cet élément et sa haine de Protecteur, il sera très intéressant de voir de quel côté le personnage de Karl Urban penchera, ses décisions pouvant avoir des répercussions immenses sur le final de cette saison et de The Boys.

« La drogue c’est mal, m’voyez »

Alors, mort de Butcher, extermination des Supers ou tout simplement fin du monde tel qu’on le connait ? Impossible à dire pour le moment, mais ce qui est sûr, c’est que la conclusion devrait être bien différente de celle des comics , la série ayant pris pas mal de libertés par rapport à la bande dessinée de Garth Ennis et Darick Robertson. De notre côté, on a évidemment hâte de voir ce que ça peut donner (mais on préfèrerait quand même que les Boys l’emportent à la fin).