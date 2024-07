Superman : le film de James Gunn agrandit son casting avec un acteur qui connaît bien le super-héros

Un acteur au visage familier va faire son apparition dans le Superman de James Gunn.

Le Superman de James Gunn arrive à grand pas et il intrigue de plus en plus de monde. Le cinéaste semble avoir à cœur de faire un film fidèle aux matériaux d’origine. Rien qu’avec la première photo de David Corenswet en costume de Superman, on peut sentir la volonté du réalisateur de se démarquer de l’itération de Zack Snyder, mais aussi de ce qu’était le DCEU en général.

Sur la fin, l’ancienne version de l’univers étendu est en effet devenue un sacré bazar, notamment autour de l’Homme d’Acier. On se souvient du non-caméo d’Henry Cavill dans Shazam!, ou encore de son apparition rapide durant Black Adam, qui n’a mené au final à rien. La palme de la pire utilisation de ce personnage ces dernières années revient aisément à The Flash, qui nous a montré un Nicolas Cage mutique et un Christopher Reeve en 3D. James Gunn a dû retenir tout ça, et semble vouloir corriger le tir avec un nouvel interprète dans son Superman.

Quand tu fais une baston de regard avec un mur

Superman : Père et Fils

Alors que le long-métrage est en plein tournage dans la ville de Cleveland, aux États-Unis, les journalistes et curieux du coin ont pu remarquer la présence d’une personnalité ayant un lien fort avec L’Homme d’acier : Will Reeve. Le nom dit forcément quelque chose aux fans de Superman, étant donné qu’il s’agit là du fils de Christopher Reeve, mythique interprète du super-héros de 1978 à 1987, dans 4 adaptations en film du personnage.

On peut imaginer que cette apparition sera surement un simple caméo. Déjà, Will Reeve n’a jamais vraiment eu de passif dans le métier d’acteur, si ce n’est quelques rôles mineurs au niveau des années 2000. Ensuite, James Gunn a récemment posté sur les réseaux qu’il « ne tournerait jamais un gros spoiler en plein milieu de la ville« . Le site Cleveland.com rapporte que Reeve fils interprète un reporter TV pendant une intense scène d’action.

Will Reeve, évoquant son père dans une interview

Quand on voit cet hommage à l’acteur de Superman, on ne peut s’empêcher de penser à l’affreux « caméo » de Christopher Reeve dans The Flash en 2023. Beaucoup de fans, a raison, ont été outré de celui-ci, le trouvant à minima de mauvais gout. Les enfants de Reeve, eux, n’ont même jamais regardé le film d’Andrés Muschietti, et n’ont jamais été impliqués dans la création de la séquence. On peut au moins dire que cette apparition de Will Reeve est un pas dans la bonne direction, et un clin d’œil qui rend bien plus hommage à l’ancien interprète de l’Homme d’Acier.

Will Reeve ainsi que son frère et sa sœur, Matthew et Alexandra, seront à l’affiche de Super/man, un documentaire entourant la vie de leur père, du pic de sa carrière à son décès en 2004, en passant par l’accident qui a paralysé par le comédien en 1996. Le film est prévu pour septembre 2024 aux US, mais aucune date de sortie internationale n’a encore été annoncée. De son côté, Superman de James Gunn arrivera dans nos salles le 9 juillet 2025.