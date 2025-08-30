Kill Bill : cette scène culte n’existerait pas sans ce film génial adoré par Tarantino

Le duel le plus mémorable de Kill Bill Vol.1 ne met pas seulement en scène l'affrontement d'Uma Thurman et Lucy Liu. C'est aussi Quentin Tarantino qui se confronte directement à l'une des plus grandes reines de la vengeance, de la BD et du cinéma.

Après un festival d'hémoglobine contre les Crazy 88, O-Ren Ishii se déchausse dans un jardin enneigé. On entend alors retentir l'instrumental de Don't Let Me Be Misunderstood de Santa Esmeralda. Une séquence culte commence. La mise en scène de Quentin Tarantino fait effet instantanément et on ne peut en nier la redoutable efficacité. Avec quelques plans et une pléthore d'idées – souvent piochées dans son vidéoclub personnel – le cinéaste sait, une fois de plus, créer la recette qui fait mouche.

Par ailleurs, si Quentin Tarantino a régulièrement été fustigé pour citer à foison le cinéma des autres, il ne s'en est jamais caché. Loin d'être un pillard, il se présente plutôt comme un enthousiaste alchimiste. Il fait se croiser des genres et des univers qui n'auraient jamais pu normalement se rencontrer, ramenant son propre imaginaire au passage. Et à chaque fois, la greffe fonctionne.

Comme évoqué plus tôt, c'est notamment le duel final de Kill Bill Vol. 1, entre Beatrix Kiddo et O-Ren Ishii, qui illustre de façon exemplaire ce talent d'alchimiste. Cette superbe séquence d'action propose en effet une improbable rencontre. Celle de l'héroïne moderne de Tarantino avec une légende du manga et du chanbara. L'ultime figure vengeresse des années 70, Lady Snowblood.

Le dernier affrontement de Kill Bill Vol.1 est un des climax les plus satisfaisants de la filmographie de Tarantino. Il arrive après une série d'affrontements extrêmement éreintants et généreux, tous traversés par une légion d'hommages rendus au cinéma japonais. Et ça va des films de Kinji Fukasaku (Combat sans code d’honneur, Battle Royale) à l’univers du chanbara (genre du film de sabres japonais) en passant même par l’animation.

