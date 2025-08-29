Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 29 août au 4 septembre 2025

Netflix balance nombre de films et séries dans son catalogue chaque semaine, sans qu’on les remarque ou que la plateforme ne l’annonce officiellement. Écran Large revient sur les nouveautés ajoutées par Netflix du 22 au 28 août 2025, films et séries confondus dans une liste non exhaustive.

Quels sont les films et les séries à ne pas manquer cette semaine sur la plateforme de streaming ?

Charlie’s Angels : Les Anges se déchaînent

Disponible le 1er septembre

Durée : 1h45

Barbie

De quoi ça parle : Les trois anges de Charlie enquêtent cette fois sur deux anneaux qui, une fois rassemblés, révèlent la liste cryptée de ceux qui ont contribué à faire arrêter les plus grands criminels. Et elles vont découvrir le véritable ennemi qui se cache derrière cette affaire…

Pourquoi il faut regarder : Parce que tout le monde est méchamment et bêtement tombé sur ce film à sa sortie, comme s’il y avait un terrible écart de qualité entre le premier Charlie et ses drôles de dames et la suite, Charlie’s Angels : Les Anges se déchaînent (on se demande encore pourquoi le titre n’a pas été traduit là). Les deux sont pourtant parfaitement alignés sur leur magnifique et irrésistible mauvais goût, où absolument tout est dédié au pur plaisir.

Dans cette deuxième aventure, les trois héroïnes traversent donc un ridicule remake des Nerfs à vif (avec Justin Theroux en De Niro) et affrontent une ange déchue (Demi Moore, parfaitement en Barbie vengeresse), tout en continuant à rendre hommage à tout et n’importe quoi. Les anges vont au monastère, les anges font du motocross, les anges vont à la plage, les anges refont Les Aventuriers de l’arche perdue et Les Experts… tout ça avec une BO qui n’a aucun sens (Rage Against the Machine, M.C. Hammer…), pas plus que les scènes d’action (Fast & Furious avant l’heure dans cette scène d’intro).

On a le droit de trouver ça affreux et insupportable. Mais on peut aussi y voir un certain éclat : celui du super-divertissement pur et pop, assumé comme tel, et qui ne s’excuse jamais d’être uniquement ça puisque c’est déjà beaucoup. Il va sans dire que Cameron Diaz, Lucy Liu et Drew Barrymore sont géniales de bout en bout, et qu’il y a tellement peu de points de comparaison dans le genre que ces deux films réalisés par McG (qui ne s’en remettra jamais) restent des références.

WILL HUNTING

Disponible le 1er septembre

Durée : 2h06

Sortez les mouchoirs

De quoi ça parle : Un jeune homme surdoué issu d’un milieu défavorisé se laisse lentement couler jusqu’à ce qu’un psychothérapeute attentif le pousse à se dépasser.

Pourquoi il faut regarder : Will Hunting est le film qui a scellé la bromance entre Matt Damon et Ben Affleck, amis à la ville et collaborateurs à l’écran. Les deux comédiens, qui n’avaient pas 30 ans à l’époque, tentaient timidement de se faire une place à Hollywood et ont un jour coécrit le scénario de Will Hunting à partir d’un devoir particulièrement zélé rédigé par Damon pour ses cours d’art dramatique à Harvard. C’est Gus Van Sant, déjà connu à l’époque pour My Own Private Idaho, qui se colle à la réalisation du film.

Celui-ci conquiert le public et la critique avec son écriture sensible et son interprétation émouvante. Parmi la pluie de récompenses qui pleut sur Will Hunting à sa sortie, on compte notamment l’Oscar du meilleur second rôle pour Robin Williams et l’Oscar du meilleur scénario original pour Ben Affleck et Matt Damon. Les deux jeunes auteurs et comédiens sont promis, dès lors, à la carrière qu’on leur connaît aujourd’hui.

FAST & FURIOUS 1, 2, 3, 4, 5, 6 ET 7

Disponible le 2 septembre

Durée : trop longtemps

Jouer avec ses majorettes : le film

De quoi ça parle : Des aventures de Dom Toretto, de sa famille, de ses voitures et de sa famille.

Pourquoi il faut regarder : Parce que, parfois, la vie, c’est dur. Et parfois, on est faible. Alors, on s’assied sur son canapé et on voit un crâne chauve finement lustré occuper les deux tiers de la page d’accueil Netflix. « Aiiiiiit confiance » semble chantonner le globe de peau parfaitement placé entre deux explosions numériques. Donc on cède : on clique sur « lecture » et on regarde Fast & Furious.

Car, quoi qu’on en dise, la saga pétée du bulbe menée par le bulbe de Vin Diesel n’a pas toujours à rougir dans la catégorie divertissement hollywoodien. Outre les dérapages délicieusement nanardesques des premiers volets, les opus 5, 6 et parfois 7 (si on oublie son hommage atrocement opportuniste) comportent quelques morceaux de bravoure délirants autrement plus fun que certains blockbusters « sages ». Ne serait-ce que pour le boulot impressionnant abattu par les équipes de cascadeurs, Fast & Furious mérite qu’on lui jette un œil pas moins méprisant.

Mercredi saison 2 partie 2

Disponible le 3 septembre

Durée : 4 épisodes d’environ une heure

De quoi ça parle : Désespérée d’empêcher sa prophétie de se réaliser et de sauver la vie d’Enid, Mercredi rouvre un chapitre sombre de l’histoire de sa famille, directement lié à Tyler.

Pourquoi il faut regarder : Parce que c’est la suite de la partie 1 de la saison 2 sortie début août dernier et potentiellement le fin de l’histoire après le gros changement de direction de cette suite par rapport à la première fournée. Pour l’occasion, le public retrouvera même Larissa Weems, l’ancienne directrice de l’académie décédée dans la première saison. Le personnage de Gwendoline Christie réapparaîtra sous la forme d’un esprit uniquement perceptible par Mercredi (Jenna Ortega), qui agit comme une sorte de Jiminy Cricket qu’on imagine un tout petit peu moins bien intentionné.

MAIS AUSSI…

S.W.A.T. saison 7, En Quarantaine, Le Stratège, 30 ans sinon rien, La Source, Ma reum, La réceptioniste Pokémon saison 2…