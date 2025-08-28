Netflix : après Dahmer, « l’histoire vraie » de Massacre à la tronçonneuse se dévoile en affiches

Des portraits troubles, souvent romancés, flottant toujours entre le fantasme et la réalité, mais qui ont rencontré un immense succès. De quoi galvaniser Netflix, qui s’est empressé de commander deux autres saisons de Monstre à Ryan Murphy. Le showrunner a déjà confirmé que Monstre saison 4 racontera l’histoire de Lizzie Borden , qui aurait tué son père et sa belle-mère à la hache en 1892.

Depuis 2022, Ryan Murphy et Ian Brennan se sont lancés dans un projet de longue haleine qui consiste à revisiter les grandes affaires criminelles qui ont obsédé les États-Unis et nourri la culture populaire. La première saison de Monstre s’est intéressée à Jeffrey Dahmer , “le cannibale de Milwaukee”, avant de consacrer la saison 2 de l’anthologie Netflix aux frères Menéndez, responsables du meurtre de leurs parents.

Quant à la saison 3 de l’anthologie, elle s’attaque à Ed Gein (incarné par Charlie « Sons of Anarchy » Hunnam), “le boucher de Plainfield”, dont les crimes ont profondément marqué l’imaginaire collectif, inspirant des personnages cultes de l’horreur tels que Norman Bates (Psychose), Leatherface (Massacre à la tronçonneuse) ou encore Buffalo Bill (Le Silence des agneaux). Netflix a dévoilé une première série d’affiches qui, sans ambiguïté, convoquent directement cet héritage cinématographique.

Première image de Charlie Hunnam en Ed Gein

Macabre à la tronçonneuse

Les visuels publiés par Netflix placent Charlie Hunnam au cœur d’une imagerie immédiatement reconnaissable. Sur l’un des posters, l’acteur apparaît en train de retirer un masque, rappelant immédiatement les jeux de peau auxquels se livrait Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux, notamment le passage mythique au cours duquel Hannibal Lecter revêt le visage d’une de ses victimes pour se faire la malle d’une cellule. Le message du poster est d’ailleurs clair : « avant Le Silence des agneaux, il y a eu Ed« .

Sur une autre affiche, l’acteur brandit une tronçonneuse, dans une référence frontale au film culte de Tobe Hooper, avec un message du même acabit : « avant Massacre à la tronçonneuse, il y a eu Ed ». Enfin, une dernière image, plus glauque encore, le montre le visage appuyé sur les genoux d’une femme, renvoyant directement au mythe de Psychose, avec encore une fois le même slogan : « Avant Psychose, il y a eu Ed ».

On notera que si les premiers visuels de la saison 1 dédiée à Dahmer avaient choisi le jaune pour teinte principale et la saison 2 le bleu pour l’affaire Menendez, pour le cas Ed Gein, c’est le vert qui domine.

Un succès Monstre pour Netflix

Dans le Wisconsin des années 1950, les crimes sordides d’Ed Gein (profanations de tombes, fabrication d’objets à partir de restes humains et meurtres multiples) avaient sidéré l’Amérique rurale. Son arrestation en 1957 avait révélé un délire morbide où l’obsession pour sa mère défunte tenait une place centrale. En choisissant ce personnage, Murphy s’attaque à une figure matricielle de l’horreur moderne, qui a moins choqué par le nombre de ses victimes que par l’ampleur de sa déviance.

Mais, a priori, la saison 3 de Monstre ne se contentera pas de raconter les méfaits de Gein, puisqu’on a appris que le casting inclura Tom Hollander, qui prêtera ses traits à Alfred Hitchcock et qu’Olivia Williams jouera Alma Reville, scénariste et épouse du cinéaste. Plutôt que de cantonner Gein à son histoire criminelle, la série pourrait montrer comment ses actes ont résonné jusqu’au cœur-même de Hollywood, jusqu’à la construction de mythes cinématographiques.

Le Hitchcock de Ryan Murphy

Outre Charlie Hunnam, Tom Hollander et Laurie Metcalf, le casting de la prochaine saison de Monstre sur Netflix sera composé de Suzanna Son, Vicky Krieps, Olivia Williams, Robin Weigert, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill, Lesley Manville, Joey Pollari et Charlie Hall.

La diffusion de la saison 3 de Monstre sur Netflix débutera le 3 octobre 2025 et comptera 8 épisodes. Les deux premiers ont été réalisés par Ian Brennan, et Max Winkler a mis en scène les six suivants.