« Monstres » sur Netflix : la série accusée de mensonges et de manipulation par l’un des frères Menendez

Il a fallu peu de temps avant que Monstres sur Netflix ne fasse à nouveau polémique. L’un des frères Menendez a accusé la série de mensonges.

Avec Dahmer, Netflix a enregistré plus d’un milliard d’heures de visionnages. C’est la troisième série de la plateforme à avoir accompli cet exploit. Mais elle n’a pas pour autant fait l’unanimité et a même été la cible de vives critiques. Bien qu’Evan Peters ait reçu un Golden globes pour sa performance, la figure de Jeffrey Dahmer a fait l’objet d’une fascination auprès de certains spectateurs, ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux et alimenté le débat sur la représentation des tueurs en série dans la fiction.

Avec l’arrivée de la saison 2 de Monstres, centrée sur les frères Menendez qui ont tué leurs parents, Ryan Murphy et Ian Brennan ont-ils réussis à rectifier le tir ? Pas selon l’un des frangins représenté à l’écran, qui a réagi.

les frère Menendez après s’être vus sur Netflix

Monstres vs Netflix

La femme d’Erik Menendez, l’ainé de la famille, a posté sur X un communiqué de son mari qui s’attaque violemment à la série Netflix, inspirée des crimes des deux frères :

« Je croyais que nous avions dépassé les mensonges et les portraits destructeurs de Lyle, créant une caricature de Lyle enracinée dans des mensonges horribles et flagrants qui foisonnent dans la série. Je ne peux que croire que ça a été fait exprès. C’est le cœur lourd que je dis cela : je crois que Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact quant aux faits de nos vies pour agir ainsi sans mauvaise intention. Ça m’attriste de savoir que la représentation malhonnête par Netflix des tragédies entourant notre crime a fait reculer la douloureuse vérité de plusieurs pas en arrière – revenant à une époque où l’accusation construisait un récit reposant sur une croyance selon laquelle les hommes n’étaient pas abusés sexuellement et que les hommes vivaient les traumatismes liés au viol différemment des femmes. Ces mensonges horribles ont été contestés et exposés par d’innombrables victimes courageuses au cours des deux dernières décennies. Elles ont surmonté leur honte personnelle et ont courageusement pris la parole. Et maintenant, Murphy façonne son horrible récit à travers des représentations ignobles et épouvantables de Lyle et de moi, ainsi que des calomnies décourageantes. La vérité ne suffit-elle pas ? Que la vérité soit la vérité. Il est si démoralisant de savoir qu’un homme avec du pouvoir peut miner des décennies de progrès dans la mise en lumière des traumatismes de l’enfance. La violence n’est jamais une réponse, jamais une solution, et elle est toujours tragique. C’est pourquoi j’espère qu’on n’oubliera jamais que la violence contre un enfant crée une centaine de scènes de crime horribles et silencieuses, maquillées derrière les paillettes et le glamour, rarement exposées jusqu’à ce que la tragédie frappe tous ceux qui sont impliqués. À tous ceux qui m’ont tendu la main et soutenu, merci du fond du cœur. »

Erik Menendez ne cite jamais quel passage ou quel épisode spécifique l’a vraiment dérangé. Pour autant, on peux deviner que c’est la représentation d’ensemble, le ton de la série ou même, et c’est fort probable, la mise en scène de la violence, un reproche déjà formulé à l’encontre de Dahmer. Pour rappel, Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez est disponible sur Netflix depuis le 21 septembre 2024.