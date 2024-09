Après Dahmer, la saison 3 de Monstre sur Netflix a déjà trouvé son tueur en série

La série Netflix Monstre est déjà en route pour une troisième saison, et Ryan Murphy a annoncé et le tueur et l’acteur choisi pour l’incarner.

Avec plus d’un milliard d’heures visionnées en seulement 91 jours, soit l’équivalent de 115,6 millions de visionnages complets sur la plateforme (c’est beaucoup), la saison 1 de Monstre, officiellement baptisée Dahmer – Monstre : L’Histoire de Jeffrey Dahmer, a été une énorme réussite pour Netflix, quand bien même ses méthodes de calculs restent opaques.

La série s’est toutefois placée sur le podium des séries anglophones les plus regardées sur la plateforme derrière la saison 1 de Mercredi et la saison 4 de Stranger Things. Un autre succès pour Ryan Murphy, l’habitué des séries horrifiques qui avait déjà réjoui la chaîne FX puis Netflix avec American Horror Story et ses dérivés.

Le réalisateur, scénariste et producteur a donc repris le concept de l’anthologie et rempilé pour une saison 2 de Monstre, qui s’intéressera cette fois aux tueurs Lyle et Erik Menéndez. Cette nouvelle saison portée par Javier Bardem et Chloë Sevigny (déjà dans American Horror Story) sera disponible le 19 septembre 2024 sur Netflix. C’est donc avant même la diffusion de la saison 2 que la troisième a été annoncée, ainsi que son acteur principal.



La Gloire de mon père, le remake

Sons of Murder

Selon Deadline, la saison 3 de Monstre verra Charlie Hunnam jouer le tueur en série Ed Gein. Cet acteur s’est d’abord fait connaître avec la série Sons of Anarchy entre 2008 et 2014. Il a également joué dans de nombreux films, comme Pacific Rim, The Lost City of Z et The Gentlemen, mais aussi dans des séries de plateformes (Shantaram sur Apple TV+, Criminal bientôt sur Amazon Prime Video). L’acteur avait déjà fait d’ailleurs une incursion chez Netflix, ratée, avec Rebel Moon – Partie 1 : Enfant du feu.

Direction le Hellfest

Ed Gein n’est pas non plus un inconnu du grand public et n’a cessé d’inspirer le cinéma : on pense notamment aux désormais cultes Psychose, Massacre à la Tronçonneuse, Maniac, Le Silence des Agneaux ou encore American Psycho (le tueur joué par Christian Bale évoque son admiration pour Ed Gein). Même si cela a été moins marquant, le tueur en série a aussi inspiré des séries comme Scream et South Park, avec l’épisode Le Don Incroyable de Cartman. Ryan Murphy lui-même avait déjà traité le célèbre tueur dans la saison 2 de American Horror Story : Asylum et l’épisode 8 de Dahmer, où l’histoire d’Ed Gein est évoquée.

Pour l’instant, aucune date de sortie ou de tournage n’a été évoquée. On peut donc s’attendre à une sortie de la saison 3 de Monstre au plus tôt fin 2025.