Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 13 au 19 septembre 2024

Netflix balance nombre de films et séries dans son catalogue chaque semaine, sans qu’on les remarque ou que la plateforme ne l’annonce officiellement. Écran Large revient sur les nouveautés ajoutées par Netflix du 13 au 19 septembre 2024, films et séries confondus dans une liste non exhaustive.

Quels sont les films et les séries à ne pas manquer cette semaine sur la plateforme de streaming ?

Uglies

Déjà disponible

Durée : 1h42

Ça parle de quoi ? Tally a hâte d’avoir 16 ans et de gagner la ville peuplée de fêtards ex-Uglies transformés en Pretties… mais elle va bientôt découvrir que les apparences peuvent être trompeuses.

Pourquoi il faut le regarder ? Si vous aimez les young adult à la Divergente (même scénariste, Vanessa Taylor), Le Labyrinthe ou Hunger Games vous pourriez aimer Uglies. Uglies reprend en effet tous les codes du teen movie fleur bleue (musique, lycée idéalisé, fêtes, etc) se muant ici en cauchemar futuriste. D’une certaine manière, le film tend à s’attaquer aux dérives de la chirurgie esthétique et aux injonctions quant à la beauté.

Les fans de Joey King (The Kissing Booth, Bullet Train, Fargo) devraient également prendre plaisir à la retrouver en tête d’affiche. Du côté des séries, les fans d’Outer Banks pourront quant à eux retrouver l’acteur Chase Stokes quand ceux de Orange Is the New Black retrouveront Laverne Cox.



A lire aussi Uglies : critique à la Divergente sur Netflix

Dune

Disponible le 15 septembre

Durée : 2h35

Excellente idée que de regarder Dune sur Netflix dans son bain

Ça parle de quoi ? Pour assurer l’avenir de son peuple, Paul Atréides se rend sur une planète dangereuse et riche en ressources, où des forces malveillantes le poussent vers un destin inquiétant.

Pourquoi il faut le regarder ? Parce que c’est un phénomène de pop culture et une porte d’entrée plus accessible vers l’univers de Frank Herbert (la densité des bouquins pouvant être un frein). De plus, ce Dune est réalisé par Denis Villeneuve, à qui on doit aussi Incendies, Prisoners, Sicario, Premier Contact ou encore Blade Runner 2049. Le film explore des thèmes intemporels qui raisonnent malgré tout avec notre époque tels que la religion et le culte jusqu’à l’intégrisme ou encore l’écologie.

Il faut ajouter à ça le scénario bien ficellé d’Eric Roth, grand scénariste et producteur de House of Cards, les images magnifiques de Greig Fraser et les musiques épiques d’Hans Zimmer. Côté casting aussi les beaux s’enchaînent : Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Jason Momoa, Zendaya…

A lire aussi Dune : critique d’un vrai grand spectacle de cinéma

Twilight of the Gods

Disponible le 19 septembre

Durée : 8 épisodes, 30 minutes

Ça parle de quoi ? Dans un monde mythique de grandes batailles, de hauts faits et de désespoir, Leif, un roi mortel, est sauvé au combat par Sigrid, une guerrière à la volonté de fer dont il tombe amoureux. Lors de leur nuit de noces, Sigrid et Leif survivent au terrifiant courroux de Thor et sont entraînés, avec une équipe de croisés, dans une mission sans merci contre vents et marées.

Pourquoi il faut la regarder ? Pour tous les fans, assumés ou non, du film 300, la série Twilight of the Gods, également chapeautée par Zack Snyder, a tout d’un appel du pied. Le cinéaste y propose une nouvelle épopée homérique menée par des héros et héroïnes qu’on pourrait prendre pour des dieux.

Le style extravagant de Zack Snyder mettra a priori le feu aux rétines dans cette série d’animation qui promet d’être explosive si on en croit la bande-annonce qui mélange la mythologie scandinave à des batailles sanglantes filmées à échelle humaine. L’occasion peut-être de voir à nouveau du bon Zack Snyder si (comme nous) vous n’avez pas aimé Rebel Moon.

Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez

Disponible le 19 septembre

Durée : 9 épisodes, 60 minutes

Ça parle de quoi ? Inspiré de faits réels, ce drame retrace la vie des frères Menendez, condamnés pour le meurtre de leurs parents à Beverly Hills en 1989.

Pourquoi il faut la regarder ? Monstres: L’histoire de Lyle et Erik Menendez constitue la seconde saison de la série Monstres, la première étant le phénomène Dahmer, qui retraçait le parcours macabre du tueur en série cannibale américain. Les créateurs de la série Ryan Murphy et Ian Brennan continuent donc leur voyage aux côtés des psychopathes américains de quoi garantir quelques frissons, surtout au vu d’une première saison particulièrement angoissante.

Mais cette fois, à la place d’Evan Peters, le duo s’est entouré de Chloé de Sévigny et surtout de Javier Bardem, qui signe sa première incursion dans le monde de la série. Un casting plus étoilé qui montre que la série a gagné en popularité. Cette saison 2 sera aussi l’occasion de découvrir le destin maudit de deux frères qui ont tués leurs parents pour de l’argent…ou peut-être même pire.

MAIS AUSSI…

