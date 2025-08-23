Black Swan : le réalisateur a essayé de manipuler Natalie Portman, mais ça n’a pas marché

Darren Aronofsky a tant bien que mal tenté de dresser Natalie Portman contre Mila Kunis sur le tournage de Black Swan, sans succès.

Bientôt de retour à l’affiche avec Caught Stealing, Darren Aronofsky revient sur le grand écran après The Whale et le grand retour de Brendan Fraser, qui a divisé la critique et les spectateurs. Mais le cinéaste est maintenant habitué : Mother! avait reçu exactement le même accueil. Ce qui compte, pour le bonhomme, c’est de torturer le cerveau de ses personnages et des spectateurs. C’est d’ailleurs le point commun d’un paquet de ses films, en commençant par celui qui l’a fait connaître.

Avec sa scène finale particulièrement graphique, Requiem for a Dream a été vécu comme un choc à sa sortie, signant une entrée remarquée du cinéaste auprès du grand public. Depuis, Aronofsky a continué dans cette direction, notamment avec Black Swan, peut-être son film le plus unanimement apprécié et l’une des (très) grandes performances de Natalie Portman. Et pour s’assurer que ses actrices donnent le meilleur d’elles-mêmes, le cinéaste a tenté des les manipuler… sans grand succès.

Le meilleur rôle de Natalie Portman ?

Un double jeu qui n’a pas payé

Dans un long entretien avec Vogue à l’occasion des 15 ans (oui, déjà) de la sortie du film, Natalie Portman, Mila Kunis et Darren Aronofsky ont discuté de l’ambiance sur le tournage de Black Swan, entre manipulations ratées du réalisateur et séances de cinéma détendues avec le casting. Le cinéaste a d’abord donné d’abord sa version :

« Mon idée, c’était d’être un réalisateur un peu sournois et de les pousser à se disputer. Mila et Natalie ont tout de suite pigé ce que je faisais et se sont moquées de moi, donc c’est vite devenu une blague qu’on partageait tous. Elles sont toutes les deux très malignes et captaient immédiatement le moindre petit tour que j’essayais de jouer. »

Natalie Portman se rappelle des tentatives d’Aronofsky de les tourner l’une contre l’autre, mais le résultat fut un échec cuisant :

Je me souviens surtout d’avoir été pas mal séparée de Mila, on n’était pas souvent ensemble en dehors du tournage. Et Darren m’avait dit assez tôt : « Tu sais, Nat, Mila danse super bien. » Et j’étais là : « Mais évidemment qu’elle danse bien ! Elle est tellement douée, je l’adore, et je suis super contente qu’elle fasse un boulot génial ! »

Best friends forever

De son côté, Mila Kunis confirme les propos de Portman, et tient à rappeler que rien de tout ça n’était vraiment méchant :

« De mon côté, Darren me disait : « Nat bosse vraiment, vraiment dur. Elle ne prend même pas ses samedis et dimanches. » Du coup j’envoyais un texto à Nat et elle me répondait : « Euh, non ? » Je crois que c’est comme ça qu’on a compris ce que Darren essayait de faire, mais c’était toujours bon enfant. » « Je me souviens, pendant la promo, tous les journalistes voulaient savoir à quel point Darren faisait peur : « Son plateau, c’était super intense ? Il était intense comment ? » Et moi je répondais : « En fait, c’est un type adorable, super gentil, qui nous a même emmenées voir Twilight un jour où on avait congé. » Et là, les journalistes étaient toujours déçus qu’il ne soit pas une espèce d’âme torturée qui nous traitait comme des moins que rien. Moi je pense qu’on peut très bien s’éclater sur un tournage, bosser, rentrer chez soi et avoir une super vie. »

Est-ce qu’emmener ses actrices voir Twilight est un vrai signe de gentillesse ? Pas sûr, mais c’est un autre débat. En tout cas, Darren Aronofsky a beau être régulièrement dépeint comme un réalisateur avec lequel il est difficile de tourner, Natalie Portman et Mila Kunis ne l’ont pas du tout mal vécu — malgré les efforts du cinéaste pour les mettre en rivalité afin de les plonger dans leur rôle. Et pour les amateurs du travail d’Aronofsky, son prochain film Caught Stealing arrivera dans les salles françaises le 27 août.