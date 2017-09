Terminator 6 : c'est officiel, James Cameron tire la chasse sur Genisys

Puissante allégorie du prolapsus de fin de soirée, Terminator : Genisys est resté dans beaucoup de mémoire comme une abomination contre-nature. Heureusement, James Cameron compte bien s’en débarrasser.

On se souvient, lors de la promotion du reboot réalisé par Alan Taylor, des images de James Cameron, tout sourire, affirmant que le retour de la saga se faisait sous les meilleurs auspices, grâce à un Terminator : Genisys à la hauteur de son héritage. Quelques litres de larmes de sang plus tard, ceux qui en doutaient encore ont fini par comprendre qu’il s’agissait sans doute de pure promo engageant contractuellement l’artiste.

James Cameron défendant Terminator : Genisys...

Et ce dernier ne compte manifestement pas prolonger la mascarade plus longtemps, alors qu’une nouvelle trilogie Terminator, au premier volet réalisé par Tim Miller (Deadpool) est entrée en production sous sa supervision. Il a fait savoir par Arnold Schwarzenegger, qui a discuté avec la communauté du site The Terminator Fans qu’il comptait bien faire le ménage dans la franchise.

« Cameron n’était pas impliqué dans les autres films que les siens, il ne les reconnaît donc pas. »

Plus jamais ça

Voilà qui rassure et inquiète un peu, tant cette ritournelle pourrait être une nouvelle pirouette marketing pour nous assurer que cette fois, vraiment Big Jim s’est sorti les doigts. Difficile à croire alors qu’il entame cette semaine le tournage complexe de ses quatre prochains Avatar.

Au moins, le réalisateur ne devrait pas s’embarrasser des incohérences temporelles accumulées depuis Terminator 3, comme l’a affirmé Arnold Schwarzenegger.

« La chronologie ne fonctionne pas. Oui, on ignorera totalement Terminator : Genisys. »

Le T-800 s'en relèvera-t-il ?