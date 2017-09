Kingsman 2 : le réalisateur explique pourquoi il a abandonné ses vannes sur Donald Trump

Kingsman : Le Cercle d'or a bien réussi sa sortie aux Etats-Unis et vogue actuellement vers notre territoire, l’occasion pour son réalisateur de revenir sur la dimension politique du film.

Sous ses airs de grand divertisseur et de chef d’orchestre de la pop culture contemporaine, Matthew Vaughn a toujours raconté quelque chose de l’état du monde ou de ses forces en présence, qu’il s’agisse du libéralisme forcené dans Layer cake, ou du rapport problématique à un monde déréalisé dans Kick Ass.

Des scènes d'action qu'on attend de pied ferme

Avec Kingsman 2, récit fou furieux d’espionnage situé en partie aux Etats-Unis, on pouvait légitimement imaginer que le cinéaste britannique serait tenté de glisser quelques vannes sur Donald Trump. Or, comme il l’a révélé dans les colonnes d’Entertainment Weekly, Vaughn avait initialement imaginé de représenter une Maison Blanche dont le Bureau Ovale aurait adopté le style clinquant de la Trump Tower le temps d’une séquence.

Mais le réalisateur a décidé de rétropédaler, afin de ne pas altérer l’ADN du projet.

« Nous avons eu le sentiment que c’était encore trop à vif. Je crois que l’Amérique est en train de traverser quelque chose d’intéressant et de brutal en ce moment, et je voulais que ce film permette de s’en échapper. Et cela signifiait qu’on ne pouvait pas prendre le risque de voir la moitié de la salle se dire « Oh non, pas ça, ce n’est pas drôle », tandis que l’autre moitié rigolait. »

Qui a besoin de Donald Trump quand Jeff Bridges est là ?