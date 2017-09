Le scénariste du Maniac Cop original défonce le remake de Nicolas Winding Refn

Maniac Cop fait partie de ces quelques films dont beaucoup de gens parlent mais qu'au final peu de personnes ont vraiment vu. Et c'est un peu comme le premier Evil Dead. S'ils le voyaient ça leur ferait tout drôle parce que ça ne correspondrait pas à l'image qu'ils s'en sont faits.

Ainsi donc, Matt Cordell, le Maniac Cop, n'est pas un flic mort-vivant dans le premier film, mais un simple poulet psychopathe qui redresse la justice à sa manière. Une précision qui peut paraitre futile mais qui est très importante lorsque l'on sait que Nicolas Winding Refn est en train de produire un remake du film réalisé par John Hyams.

D'ailleurs, on ne sait pas trop où ça en est cette histoire parce qu'on n'en a plus entendu parler depuis la fin mars en fait. Face à ce manque de news, on pourrait même se demander si le film n'a pas quelques problèmes et on ne serait pas tombés bien loin puisque le site Birth Movies Death vient d'annoncer que le remake était probablement mort, en tenant cette information de Larry Cohen, scénariste de l'original. Et le gars l'a sacrément mauvaise :

"D'aussi loin que je sache, le film ne se fera pas. Mais ils peuvent très bien continuer à le faire, dans le plus grand secret, tout aussi secret que le fait qu'ils me doivent 250.000 dollars."

Un scénariste qui n'a donc pas écrit le script du remake, ce mérite revenant à Ed Brubaker, mais qui ne l'a pas empêché de le lire et d'en donner un avis particulièrement coloré :

"Ed Brubaker a écrit le scénario, je l'ai lu et ce n'est pas très bon. C'est un excellent scénariste de bande-dessinée je pense, mais s'il a écrit un bon scénario de film, je ne l'ai pas lu."

Une petite pique qui fleure bon la crise d'égo, ce qu'il confirmera par la suite lorsqu'il avouera être quand même intervenu sur le scénario :

"J'ai écrit six nouvelles scènes pour ce film, basé sur ce que j'avais lu. Si j'avais écrit le script entier, le film se serait fait parce que le script aurait été bon. J'ai écrit trois films pour William Lustig et bien que le studio ait beaucoup changé Maniac Cop 3 et que Bill s'en soit fait virer... J'aurais pu écrire le quatrième film mais encore aurait-il fallu qu'ils me le demandent. Mais ils ne l'ont pas fait, et le film ne se fait pas."

On n'en sait toujours pas plus sur le destin de ce nouveau Maniac Cop, mais au moins avons-nous appris que Larry Cohen, il ne faut pas lui baver sur les rouleaux.