Matthew Vaughn voulait garder le retour de Colin Firth dans Kingsman 2 secret

Aujourd'hui, on pourrait dire que, plus important que le film, il y a la manière dont on le vend. Mal marketé, un blockbuster peut faire un bide mais il arrive parfois que la volonté d'en faire un hit pousse à quelques erreurs.

Ce n'est pas à vous qu'on va l'apprendre, mais la façon de vendre un film a considérablement changé ces 10 dernières années et Marvel n'y est pas étranger. En effet, pour vendre son produit et se démarquer de celui du voisin, surtout à un moment où tous les gros films se ressemblent, il faut mettre le paquet et ne pas avoir peur de révéler des détails qui seraient susceptibles de rameuter les foules. C'est ainsi que l'on se retrouve avec des trailers qui nous spoilent quasiment tout à tel point qu'on se demande pourquoi on va voir le film au final puisqu'on l'a quasiment déjà vu.

Le retour de Colin Firth "Harry Hat" allègrement spoilé par les bandes-annonces

Evidemment, tout ceci n'est pas à mettre au seul crédit du réalisateur puisque le département marketing du studio ne lui demande pas forcément son avis. Et nous en avons un bon exemple aujourd'hui avec Matthew Vaughn qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout d'accord que l'on nous montre le retour de Colin Firth avant la sortie de Kingsman : Le Cercle d'Or, comme il vient de l'expliquer au micro d'IGN :

"Disons que je ne suis pas responsable du marketing. Mais penser à ça était stupide, pour parler franchement. J'ai imploré le studio de ne pas révéler son retour, parce que c'est ce qui donne au premier acte toute sa force et si on n'était pas au courant, tout le public aurait retenu son souffle. Donc si vous voulez vous plaindre, vous devez vous adresser à ces charmants gens du marketing parce que leur travail est de lancer un film dans les salles et pas de se soucier de l'expérience du spectateur."

Comme d'habitude Matthew Vaughn ne mâche pas ses mots et on comprend qu'il en ait gros. C'est vrai quoi, on se plaint suffisamment que les trailers nous montrent tout et pourtant ce n'est pas nous qui avons fait les films. Alors imaginez maintenant qu'un metteur en scène crée patiemment un gros twist et qu'un gars du marketing le mette dans le trailer parce que "tu vois coco, ça va attirer du pigeon"... Il y a vraiment de quoi se mettre en colère.