Godzilla : King of the Monsters dévoile une première photo de son tournage

C'est vrai que l'on ne parle pas beaucoup du Monsterverse qui se profile avec Godzilla et King Kong. Remarquez, nous ça nous arrange, on préfère y aller pas à pas.

Parce qu'on commence à avoir l'habitude des grosses annonces qui ne donnent au final rien du tout et, pour le coup, nous sommes plutôt contents qu'on nous fiche un peu la paix avec cet énième univers étendu qu'on n'a pas demandé. Après, c'est vrai qu'imaginer un film où King Kong et Godzilla se bastonnent, ça nous fait envie et ça tombe bien puisque c'est prévu en 2020. Même si après avoir vu Skull Island, on a quand même quelques doutes.

Il n'empêche que les pièces se mettent petit à petit en place puisque la suite du Godzilla de Gareth Edwards, King of the Monsters, est actuellement en plein tournage et qu'il fait enfin un peu parler de lui. Alors qu'il s'octroyait une petite pause, le réalisateur Michael Dougherty en a profité pour publier une photo du plateau sur Twitter, histoire de célébrer le 69ème jour de tournage. Nous y découvrons donc le cockpit d'un hélicoptère (ou d'un avion) avec, devant lui, un écran sur lequel est projeté une image de Godzilla, pour que les comédiens puissent réagir de la façon la plus naturelle possible.

Alors certes, cela ne nous apprend rien sur le film mais cela permet de voir que le métrage est bel et bien en production, d'autant que sa date de sortie calée au 1er juin 2019 approche, même si aucun des personnages du premier film ne devrait faire son retour. En effet, cette fois nous verrons l'organisation Monarch affronter plusieurs gros monstres comme King Ghidorah, Mothra et Rodan, en espérant que Godzi-chéri leur mette une branlée pour que l'Humanité ne disparaisse.

Bonjour la pression sur ses épaules !

Mothra, dans la database de Monarch