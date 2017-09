Ant-Man and the Wasp nous dévoile de nouvelles images de son tournage

Si tout le monde est obnubilé par Avengers : Infinity War, on n'oublie pas pour autant que d'autres productions Marvel sont actuellement en tournage. Et on aurait tort de faire l'impasse dessus.

Alors certes, on parle d'Infinity War mais on pourrait tout aussi bien parler du quatrième épisode d'Avengers, tourné à la suite de ce dernier. Evidemment, c'est le gros événement que tout le monde attend depuis 10 ans, la réunion de tous les super-héros de l'écurie Marvel pour un combat mortel contre le terrible Thanos, la conclusion de tout ce qui a été mis en place et l'épreuve de force avant un nouveau départ. Seulement voilà, on n'a pas grand chose à en dire puisque les infos concernant ce film sont, comme on s'en doute, tenues en laisse par la production.

En plus, ce n'est pas comme si on n'allait pas en parler tout le temps et à toutes les sauces lorsque la promotion sera officiellement lancée, donc autant parler de films plus anecdotiques (si on peut les appeler ainsi), bref, parlons d'Ant-Man and the Wasp. Actuellement en plein tournage sous la direction de Peyton Reed (qui rempile donc), la suite d'Ant-Man nous avait déjà montré un visuel de la Guêpe, incarnée par Evangeline Lilly, ce qui permettait au fan de constater qu'entre les deux films, son costume avait beaucoup changé. La photo ne laissait cependant pas l'opportunité de découvrir le costume en entier et ressemblait davantage à une combinaison Decathlon.

Nous serons donc contents aujourd'hui de découvrir les nouveaux clichés que le site Just Jared vient de se procurer, directement sur le tournage à Atlanta et qui permet enfin de voir la Guêpe de la tête aux pied, avec en plus, son heaume. Evidemment, il ne s'agit que de clichés bruts, avec une lumière naturelle, sans effets spéciaux ou retouches numériques, donc le résultat se rapproche plus d'un cosplay que ce que nous aurons au final. Mais cela nous donne une bonne idée du design choisi. Reste maintenant à savoir ce que cela va donner in situ. On se permet même un petit bonus avec la première image de Walton Goggins dans le rôle de Sonny Burch, le grand antagoniste du film. Bon, pour le moment, ça ressemble à un gars de tous les jours, mais on peut s'attendre à quelques surprises.

Le film est prévu sur nos écrans le 18 juillet 2018.