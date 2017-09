Thor : Ragnarok nous flingue les yeux avec sa nouvelle affiche IMax

On ne sait pas pour vous, mais on trouve que c'est un peu chelou ce qui se passe au département marketing de Marvel depuis quelques films...

Soit ils ont mis trop de "sucre" dans leur café, soit ils sont en sous-régime ou alors leur bureau n'est plus constitué que de stagiaires de 15 ans, mais en tout cas, il doit bien avoir une explication à ce qui se passe. Parce que bon, on ne veut pas passer pour de gros rabats-joie, mais quand même, depuis Les Gardiens de la Galaxie 2, on a l'impression que le département entier est passé en mode "YOLO osef".

Alors oui on veut bien croire que cela a un rapport avec la tonalité rétro et VHS recherchée et présentée ad-nauseam dans les bandes annonces, mais après une affiche de Spider-Man : Homecoming qui n'aurait pas tenue longtemps au procès de Nuremberg, voici que Thor : Ragnarok récidive avec sa nouvelle affiche spéciale IMax qui va faire le bonheur des ophtalmos.

"My eyes ! My eyes !"

Que dire si ce n'est qu'effectivement, de la couleur, il y en a, et qu'il fallait bien ça pour nous faire oublier les films précédents du héros, un peu trop ternes pour être honnêtes. Et puis vu que maintenant Thor semble là pour s'éclater, autant y aller à fond, comme on dit. Bien entendu nous retrouvons tous les personnages du film mis en valeur, ça sent bon la grosse SF bien guerrière et, allez savoir pourquoi, ça nous fait pas mal penser à John Carter dans l'ambiance que l'affiche véhicule. Ce qui, même si on apprécie le film, n'est en soit pas une bonne idée pour Disney, vu ce que le film de Brad Bird leur a coûté à tous les niveaux.

Donc voilà, Thor : Ragnarok a une nouvelle affiche qui nous fait transpirer des pupilles et rien qu'en écrivant cet article et en l'ayant sous les yeux constamment durant sa rédaction, l'image nous colle un grosse migraine. Bon, on a jusqu'au 25 octobre pour prendre nos gouttes quoi.