Jigsaw : le roi du torture porn revient avec des affiches inquiétantes

On ne sait pas bien ce que donnera le retour de Saw, mais en bons amateurs de barbaque, on suit le dossier, qui s’épaissit d’un jeu de plaisantes affiches.

Certes, la saga Saw s’est achevée dans un bain de sang aux airs de soap opéra mongoloïde, mais on n’y peut rien, à l’idée de retrouver une bande de neuneus piégés par un fou furieux sans autre raison que de nous divertir avec un truc visuellement cracra et moralement douteux, on est déjà tout frétillants.

Et manifestement, pour son retour, la franchise a bien compris qu’elle devait capitaliser sur une des rares images fortes qu’elle aura apporté au cinéma de genre, à savoir celle de Jigsaw, sa marionnette de mascotte.

Nous retrouvons donc les protagonistes de cette nouvelle aventure avant que le scénario ne les transforme en paupiettes de veau façon grand veneur, tous grimés comme le redoutable Jigsaw. Soit une manière d’inscrire ces nouvelles victimes dans le canon de la saga, tout en rappelant que l’assassin se cache probablement parmi eux.

Et cela tombe bien, puisque cette suite/reboot s'intitule... Jigsaw.

Le jeu de massacre débutera dans les salles françaises dès le 1er novembre 2017.