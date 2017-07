Infinity War : une nouvelle affiche d'un Thanos badass et on vous fait le recap' des infos sur le film

Encore neuf mois à patienter. Une éternité quoi. Thanos, 70 personnages à l'écran, un budget à dix chiffres, Infinity War nous fait déjà mouiller le pantalon.

Thanos est là et il n’est pas content. Et on le serait à moins. Il faut dire que cela fait tout de même cinq ans que le bonhomme cherche à s’emparer de la Terre. Il s’est d’abord fait damer le pion par Loki, ensuite par Ultron, puis par Ronan, donc ça y est maintenant c'est son tour.

Dix ans et dix-huit films plus tard, nous y sommes enfin. L’ultime Titan fou est à nos portes, prêt à nous faire rejoindre le royaume des morts. Un sanctuaire qui ne lui ait pas inconnu puisque la grosse interrogation demeure : La Mort fera-telle partie de l’aventure ? Son histoire d’amour avec Thanos est-elle prévue dans Infinity War ? Parce qu’il s’agit clairement de l’un des arcs narratifs les plus passionnants de l’univers. Succombant aux morbides charmes de la reine des disparus, elle est une entité cosmique abstraite, omnisciente et omniprésente pour laquelle le Titan fou se perd dans des génocides absurdes afin de lui prouver son incommensurable amour.

Mais revenons à l’affiche. Réalisée par l’artiste Ryan Meinerding, directeur artistique chez Marvel, l’œuvre se veut on ne peut plus pessimiste dans le sens où le gros bad guy porte déjà les six gemmes de l’infini…

Ce que l’on sait pour le moment :

- La Mort pourrait faire son apparition. Durant la première vidéo d’Avengers : Infinity War lors du D23, Mantis murmure "La Mort le suit comme une ombre". S'agit-il d'une métaphore sur les nombreux cadavres abandonnés sur sa route ou sur son amour de toujours ?

- Il sera accompagnée de ses fidèles lieutenants qu’on vous avait déjà présenté.

- Thanos n’aura surement pas trouvé toutes les gemmes comme l’avait confié à Josh Brolin Good Morning America : "Il y en a quelques-unes dans Infinity War mais il tente d’avoir les autres…"

Excitation maximale.

Réponse le 25 avril prochain