Leatherface : le prequel de Massacre à la Tronçonneuse dévoile un trailer qui sent bon la viande

Exception faite d’une poignée de photos bien poisseuses comme il faut, on était presque sans nouvelles de Leatherface, le prequel de Massacre à la Tronçonneuse signé par le duo Bustillo et Maury.

Après À L’intérieur, Livide et Aux yeux des Vivants, le duo Frenchy Alexandre Bustillo et Julien Maury s’attaque aux Etats-Unis à l’occasion de ce projet à hauts risques, puisqu’il s’agit ni plus ni moins que d’imaginer la genèse d’un des plus formidables monstres du 7ème Art. Colosse simplet, sanguinaire et manifestement en proie à de violentes crises d’angoisses, Leatherface est un assassin œuvrant au sein d’une famille cannibale bien dysfonctionnelle comme il faut.

Reconnaissable à ses masques faits de peau humaine, qu’il n’hésite pas à maquiller de façon grotesque, ainsi qu’à son tablier. Il manie la tronçonneuse comme personne. Du moins dans le chef d’œuvre de Tobe Hooper, sorti en 1974. L’enjeu pour les deux metteurs en scène est donc de passer après plusieurs récentes relectures très inégales (un remake un peu surestimé du funeste Marcus Nispel, un prequel inutile mais très honnête, ainsi qu’une suite tardive qui sent des pieds et ne sait pas quoi faire de sa 3D).

Le célèbre meurtrier n’est ici encore qu’un adolescent, qui s’échappe d’un hôpital psychiatrique avec trois autres détenus. Ensemble ils kidnappent une jeune infirmière et vont l’embarquer pour l’enfer. On n’en sait pas beaucoup plus et le trailer ci-dessus a le bon goût de ne point trop en révéler quant à l’intrigue du film.

Tout au plus comprend-on que Bustillo et Maury n’ont pas lésiné sur les turbines à viande et que le spectacle devrait être salissant. C’est bien le minimum, pour un film qui aura fort à faire s’il veut rendre honneur à sa prestigieuse lignée. Le film n'a pas encore de date de sortie française, mais débarquera aux Etats-Unis en VOD ainsi qu'en "limited release" sur quelques écrans de cinéma courant octobre.