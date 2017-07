Les Indestructibles 2 commencera 1 minute après le précédent film

En ce moment, à Anaheim, c'est le D23, la convention Disney où le studio révèle ses prochains gros projets pour dominer le monde. Et dans le lot, il y a évidemment Les Indestructibles 2.

Finalement, le D23, c'est un peu comme les Nintendo Direct avant l'E3, cela permet au studio d'annoncer ses gros projets sans craindre la concurrence. Donc c'est plutôt pratique puisque toute notre attention est tournée vers lui, alors que dans une semaine, on sera tous accaparés par le Comic-Con de San Diego, qui devrait encore nous réserver quelques grosses annonces.

Donc, après des mois et des mois de silence et de mystère, hormis une petite news il y a quelques jours, John Lasseter a profité de cet événement pour enfin parler des Indestructibles 2, réalisé par le grand Brad Bird et qui devrait sortir sur nos écrans le 4 juillet 2018. Et s'il n'a pas encore révélé le synopsis officiel ni montré la moindre image, Lasseter a cependant donné une information des plus importantes : le film commencera là où se terminait le précédent.

"Ca commence directement là où se finit le premier. On ouvre le film avec le Démolisseur. Vous vous rappelez qu'à la fin, il apparait et on voit toute la famille en costume de super-héros. Ben voilà, le film commence là."

Evidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que le Démolisseur soit le grand méchant de ce second épisode, voyons le plus comme le lien entre les deux histoires. Et s'il n'est pas dit que le film ne se permette pas un petit bond dans le temps (puisqu'une des rumeurs à l'époque du premier était que Les Indestructibles 2 se déroule 10 ans plus tard), l'accent sera toujours mis sur la même thématique : la famille.

"Un des aspects les plus uniques des Indestructibles, c'est qu'il s'agit vraiment d'une histoire sur la famille mais transposé dans le monde des super-héros. Et le second épisode continue cette thématique. L'idée que nous avons trouvé est tellement simple, elle est géniale. Nous nous inspirons de nos propres vies, de ce qui s'y passe, pour trouver des thèmes qui résonneront avec le public."

Si l'histoire n'est pas encore dévoilée, l'un des premiers changements est pourtant connu à l'issue de cette conférence. En effet, Les Indestructibles 2 adoptera davantage le point de vue d'Elastigirl, qui devrait être la vraie héroïne du film, tandis que son mari resterait à la maison pour s'occuper de Jack Jack, tout en transformant leur foyer en repaire de super-héros. Bref, tout cela sent très, très bon et on a hâte d'en savoir plus.