Matt Reeves a bien jeté le script de Ben Affleck à son arrivée sur The Batman

On pourrait appeler ça de l'acharnement, mais qu'est-ce qu'on y peut nous, au fond, si Warner et DC font n'importe quoi avec The Batman. On préfèrerait largement écrire que tout va bien, que le film est terminé, tout ça tout ça...

Bon, après, il convient de ne pas surdramatiser non plus, The Batman n'est pas en péril, disons qu'il a juste beaucoup de mal à se trouver. Et l'arrivée d'un nouveau réalisateur sur un projet signifie toujours de gros ajustements, tout simplement parce que d'une personne à une autre, ce n'est pas la même vision des choses, la même sensibilité et qu'on ne peut pas demander à un auteur de s'aligner sur un univers qui n'est pas le sien et espérer qu'il fasse des miracles.

Donc, dès l'annonce de l'arrivée de Matt Reeves sur le film, nous étions sûrs de deux choses : déjà que c'était une sacrée bonne idée quand on voit ses derniers films et qu'ensuite, The Batman allait de nouveau passer par une petite phase chaotique le temps que le réalisateur s'approprie un univers qui avait été déjà bien travaillé par Ben Affleck. Aussi, ce n'était pas vraiment une surprise que Reeves reprenne énormément de choses, décide d'en casser d'autres, mais il était clair qu'il reprenait le projet sur la base du scénario écrit par Ben Affleck et Chris Terrio. Sauf que pas du tout, en fait, comme il vient de le déclarer au micro du podcast Happy Sad Confused (qui, pour le coup, n'a jamais aussi bien porté son nom) :

"Non, c'est une toute nouvelle histoire. Nous sommes juste en train de recommencer. Et j'en suis très excité, je pense que cela va être très cool au final."

Une simple phrase qui sera pourtant lourde de conséquence puisque, si Reeves nous avait assuré il y a quelques jours qu'il souhaitait renforcer l'aspect détective du personnage tout en versant dans le film noir, du coup nous ne savons plus trop à quoi nous raccrocher. Qu'en est-il de l'inspiration de la saga de jeux Arkham ? Et surtout, qu'en est-il de Deathstroke ?

Ouais, quelque chose nous dit qu'on n'a pas fini d'en parler de ce The Batman, bien avant même qu'il ne soit terminé.