Les Gardiens de la Galaxie : ce que James Gunn ne laissera jamais Marvel faire à sa saga

Avec Les Gardiens de la Galaxie 2, James Gunn a réussi son coup. Et il compte bien protéger son bébé contre d’éventuelles velléités scénaristiques.

Attention, si vous n’avez pas encore vu le film, fuyez, ce qui suit contient un ENORME SPOILER.

Voilà, vous êtes prévenus. À l’inverse de ce que la recette Disney a établi depuis désormais plus d’une décennie, James Gunn a choisi d’orienter son film autour de ses enjeux émotionnels, du parcours de ses personnages, plutôt que sur une poignée de scènes d’actions interchangeables. Pour s’assurer un impact bien réel et un effet maximum sur le public, le metteur en scène n’a pas hésité à tuer plusieurs personnages dans Les gardiens de la Galaxie 2, notamment un des plus attachants.

Yondu, le père adoptif et abusif de Starlord se sacrifie ainsi, obligeant le personnage de Chris Pratt à considérer la filiation étrange qui les lie. Le résultat est bouleversant, mais fait logiquement craindre à James Gunn que Disney ne cède à son vieux penchant pour les résurrections stupides et ne veuille récupérer un personnage très populaire.

C’est via les réseaux sociaux que le cinéaste a annoncé que lui vivant, on ne toucherait plus au personnage.

« Yondu est mort. Je pense qu’il est très important que dans ces films, il y ait des enjeux. Je ne suis pas de cette méthode old school où on tuait les personnages, avant de les ramener, puis de les tuer à nouveau pour mieux les ramener, jusqu’à ce que leurs morts n’aient plus la moindre signification. »

Toujours malin et jamais désireux de jouer le bras de fer avec le studio, Gunn a néanmoins précisé qu’il ne voyait aucun problème ce que le personnage apparaisse dans des flash-backs ou des films situés dans le passé… de quoi s’assurer la paix alors qu’il commence à travailler sur Les Gardiens de la Galaxie 3.