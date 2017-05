Le patron de Marvel en dit plus sur les secrets des Gardiens de la Galaxie 2

Coup double pour Marvel qui, après le succès du premier Gardiens de la Galaxie, vient encore de se tailler la part du lion avec sa suite. Mais, contrairement à son prédécesseur, il soulève plusieurs questions. Attention, SPOILERS.

On a encore du mal à y croire, mais Les Gardiens de la Galaxie 2, par bien des aspects, a réussi à faire encore mieux que son ainé en évitant les écueils classiques des suites de film à succès. Ici, point de surenchère mais au contraire un soin tour particulier adressé à ses personnages et son histoire, au détriment parfois de tout ce qui avait fait le succès du précédent. Et franchement, on n'en demandait pas tant.

Mais Les Gardiens 2, c'est aussi et surtout plusieurs pistes lancées au spectateur pour son troisième épisode, notamment avec l'introduction dans les scènes post-génériques de la bande de vieux roublards dirigée par Sylvester Stallone, ainsi que la création d'Adam Warlock; Deux scènes qui auront à coup sûr des conséquences sur la suite de la saga et dont Kevin Feige a bien voulu discuter au micro de Collider, en commençant par le gang de Sly et notamment de la question suggérée : S'agit-il d'une grosse blague ou faut-il y voir là une forme de promesse ?

"C'est toujours un peu des deux. Nous le faisons parce que nous trouvons toujours cela rigolo sur le moment et aussi dans la perspective d'un petit teasing. James Gunn et tout le monde chez Marvel aimerait voir cette aventure se poursuivre. Qu'il s'agisse d'une part importante du prochain film ou d'une apparition comme elle d'Howard the Duck, on veut en voir plus de ces Gardiens originaux. Parce qu'il faut bien être clair sur une chose : Ces Gardiens originaux, bien qu'ils n'aient jamais été appelés comme ça dans notre mythologie, ils existent."

Evidemment, concernant Adam Warlock, l'enjeu est bien différent :

"Si nous avons mentionné Adam Warlock, ce n'est pas pour faire du teasing concernant Infinity War mais plus pour planter un drapeau pour l'avenir des Gardiens. C'est un personnage que nous aimons tous, et particulièrement James et, comme il l'a dit récemment, il était prêt à le faire intervenir dans ce film avant de décider qu'il aurait été le personnage de trop."

Par contre, au-delà de sa présence dans le futur des Gardiens, il ne faut pas s'attendre à voir Adam Warlock à la tête de sa propre franchise. Du moins, pas dans l'immédiat :

"Pour le moment, nous ne l'envisageons que dans Les Gardiens. Mais je dois avouer que tant que James est à la tête de tout ça, et j'espère que ça continuera, chacun de ses personnages mériterait son film à lui tout seul."

Même si cela n'arrivera probablement jamais, cela montre bien à quel point cette saga occupe une place à part dans le MCU et qu'elle est peut-être la seule à pouvoir nous réserver autant de surprises pour les années à venir.